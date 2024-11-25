Muhtarlar Öğretmenler Günü\'nü Bayrampaşa Belediye Başkanını Ziyaret Ederek Kutladı

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(İSTANBUL)- Mahalle muhtarları, Öğretmeler Günü dolayısıyla Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'yu ziyaret etti. Başkan Mutlu, "Ziyaretleriyle bizleri onurlandıran birbirinden kıymetli değerli muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Bayrampaşa'mız için en güzel işleri yine onlarla birlikte yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Mahalle muhtarları, Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'yu makamında ziyaret ederek, öğretmenler gününü kutladı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Hasan Mutlu, "Nezaket dolu bu nazik ziyaretleriyle bizleri onurlandıran birbirinden kıymetli değerli muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Bayrampaşa'mız için en güzel işleri yine onlarla birlikte yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Öğretmen olan Başkan Hasan Mutlu, eğitimci kimliğiyle de tanınıyor. Ziyaret sırasında asıl mesleği öğretmenlik olan Belediye Başkan Yardımcısı Gündüz Kalkan da hazır bulundu.