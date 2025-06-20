Muhtarlarla Buluşma ve Köy Sorunları

AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu, Adilcevaz ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi.

Bedirhanoğlu, beraberindeki İl Başkanı Kadir Köstekçi, Adilcevaz Belediye Başkanı Abdullah Akbaba ve Adilcevaz İlçe Başkanı Yunus Yaralı ile Aşağı Süphan köyünü ziyaret etti.

Burada köy muhtarlarıyla buluşan Bedirhanoğlu, sorunları yerinde görmenin çözümün en hızlı yolu olduğunu söyledi.

Toplantıda köy sorunlarını ele aldıklarını belirten Bedirhanoğlu, "AK Parti olarak köylerimize hizmeti artırarak sürdüreceğiz. Bitlis genelinde muhtarlarımızla önemli toplantılar yaptık. Bu yıl 100 kilometrelik sıcak asfalt çalışması gerçekleştirmeyi hedefliyoruz." dedi.

AK Parti İl Başkanı Köstekçi de "Teşkilat olarak vatandaşımızın yanındayız, sorunların takipçisiyiz. Köylerimizdeki eksikleri tamamlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bugün burada sizlerle olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Birlikte çalışacağız ve birlikte başaracağız." diye konuştu.