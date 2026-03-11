Muhtarlarla İftar Buluşması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Muhtarlarla İftar Buluşması

11.03.2026 22:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İBB, İstanbul muhtarlarıyla iftar programında bir araya gelerek sorunları dinledi ve çözümler sundu.

İstanbul'daki muhtarlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen iftar programında konuşan İBB Başkanvekili Nuri Aslan, muhtarlarla buluşmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

İstanbul'da 16 milyonluk kocaman bir aile olduklarını ifade eden Aslan, "Sizler bizim sadece çalışma arkadaşlarımız değil, aynı zamanda mahalledeki gözümüz, kulağımız ve en önemlisi vicdanımızsınız. Kimin çocuğu yatağa aç giriyor, hangi teyzemizin ilaca ihtiyacı var, hangi mahallemizde yol bozuk, hangi sokağımız karanlıkta kalmış, bunu en iyi mahallenin muhtarları biliyor." dedi.

Aslan, muhtarların aynı zamanda mahallelinin sırdaşı ve dert ortağı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Her mahallenin ruhu başka, ihtiyacı başkadır. Biz, bu ihtiyaçları masa başında oturarak değil, ancak sizlerin rehberliğiyle çözebiliriz ve giderebiliriz. Muhtar mahalleyi bilendir, tanıyandır. Kapısı ilk çalınan, sofrasına ilk oturulandır. Devletin gülen yüzü muhtarlardır aslında. İBB Muhtarlık Uygulaması ile taleplerinizi dijital ortamda hızlıca çözmeye çalışıyoruz. Tema bazlı ilçe toplantılarıyla sorunları yerinde bizzat sizden dinliyoruz. Muhtarlıklar Daire Başkanlığımız, her ilçeye gelerek muhtarlıklarla toplantı yapıyor. Aynı zamanda İSKİ'de de bir Muhtarlıklar Müdürlüğü kurduk. Artık hizmetin ayağınıza gelmesi için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz."

Program, fotoğraf çekiminin ardından son buldu.

Kaynak: AA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, İstanbul, Güncel, İftar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muhtarlarla İftar Buluşması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sevgilisinden ayrılan genç sokak ortasında aracını parçaladı Sevgilisinden ayrılan genç sokak ortasında aracını parçaladı
Hürmüz’de gerilim tırmanırken, İran Meclis Başkanı Galibaf’tan ABD’ye ’’PlayStation’’ göndermesi Hürmüz'de gerilim tırmanırken, İran Meclis Başkanı Galibaf'tan ABD'ye ''PlayStation'' göndermesi
PSG Başkanı Katar’da mahsur kaldı PSG Başkanı Katar'da mahsur kaldı
Vicdanımızı ne zaman kaybettik Yerde can çekişirken herkes bakıp geçti Vicdanımızı ne zaman kaybettik! Yerde can çekişirken herkes bakıp geçti
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda
Hürmüz Boğazı’nda kaç Türk gemisi var Bakan Uraloğlu rakam verdi Hürmüz Boğazı'nda kaç Türk gemisi var? Bakan Uraloğlu rakam verdi

21:49
YPG’li Salih Müslim öldü
YPG'li Salih Müslim öldü
21:44
Pezeşkiyan ateşkes için şartları açıkladı
Pezeşkiyan ateşkes için şartları açıkladı
21:39
ABD’yi korku sardı FBI İran’ın Kaliforniya’ya saldırabileceğini ileri sürdü
ABD'yi korku sardı; FBI İran'ın Kaliforniya'ya saldırabileceğini ileri sürdü
21:34
Erbil’de ABD Konsolosluğu yakınlarında İHA saldırısı
Erbil'de ABD Konsolosluğu yakınlarında İHA saldırısı
21:22
Devrim Muhafızları komutanı, İran’ın hiç bilinmeyen füzesini ilk kez açıkladı: Dikkatli olun
Devrim Muhafızları komutanı, İran'ın hiç bilinmeyen füzesini ilk kez açıkladı: Dikkatli olun
21:10
Talimat Bahçeli’den: Ramazan Kaşlı MHP’den ihraç ediliyor
Talimat Bahçeli'den: Ramazan Kaşlı MHP'den ihraç ediliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2026 22:54:51. #.0.5#
SON DAKİKA: Muhtarlarla İftar Buluşması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.