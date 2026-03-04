Mukaddes Emanetler Sergisi Yoğun İlgi Görüyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin ramazan ayı etkinlikleri kapsamında açılan "Mukaddes Emanetler Sergisi" yoğun ilgi görüyor.

Kahraman Emmioğlu Sanat Merkezi'nde dün açılan sergide, koleksiyoner Erol Güzel'e ait Hz. Muhammed'e, Ehl-i Beyt'e, sahabeye ve büyük İslam alimlerine nispet edilen 75 eser yer alıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, sergiyi ziyaret etmesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, eserlerden etkilendiğini söyledi.

Önemli bir ayın içinde olduklarını ifade eden Şahin, bu mübarek ramazan ayının ruhuna uygun mukaddes emanetleri kültür ve sanat merkezinde sergilediklerini belirterek, "Dünyanın etrafında büyük bir ateş var. Bu ateşi söndürecek olan bizim medeniyet kodlarımız. Bu nedenle sevgili Peygamberimizin hayatını iyi anlamamız, Hz. Ömer'in adaletini, Hz. Ali'nin cesaretini, Hz. Ebubekir'in sadakatini iyi anlamamız ve iyi bir Müslüman olarak iyi bir insan olmamız lazım." dedi.

Dünyanın etrafında bir ateş çemberi olduğuna dikkati çeken Şahin, "Kız çocuklarının okullarının, hastanelerin bombalandığı yeni bir cahiliye dönemi yaşıyoruz. Buradan çıkmanın tek yolu, bu serginin ruhunu anlamak. Buradaki her bir eserin bir anlamı var." ifadelerini kullandı.

Ziyaretçilerden Elif Polat, sergiyi gezerken huzur bulduğunu dile getirerek, serginin kente gelmesine vesile olanlara teşekkür etti.

Dün sergiyi gezdiğini, bugün tekrar geldiğini anlatan Menekşe Öztürk de buradan çok etkilendiğini kaydetti.

Sergi, 8 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek.

Sergi hakkında

Sergide, bilgilendirici içeriklerle desteklenen 75 emanet yer alıyor. Hz. Muhammed'e, Ehl-i Beyt'e, sahabeye ve büyük İslam alimlerine nispet edilen mukaddes emanetler ziyaretçilerin istifadesine sunuluyor.

Sakal-ı Şerif ve Saç-ı Şerifler, Nal-ı Şerif, Ter-i Şerif ve Kadem-i Şerifler, Hücre-i Saadet örtüsü, Osmanlı dönemine ait kırmızı Kabe örtüsü başta olmak üzere çeşitli Kabe örtüleri ve iç örtüler, Kabe kilidi ve anahtarı, Hira, Arafat, Uhud ve Merve tepelerinden getirilen taşlar sergide yer alıyor.

Bunların yanı sıra Bedir toprağı, Mescid-i Aksa toprağı, Hz. Hüseyin'in kabir toprağı, Hz. Osman'a ait Sakal-ı Şerif, Hz. Ali'ye nispet edilen emanetler, Osmanlı padişahlarına ait nişaneler ile 3 Kur'an-ı Kerim ve Yasin kitabı da eserler arasında bulunuyor.