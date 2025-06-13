Mulino'dan ABD Büyükelçiliği'ne Uyarı

PANAMA, 13 Haziran (Xinhua) -- Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino, ülkedeki ABD Büyükelçiliği'nden Panama'nın ulusal yetki alanına giren konularla ilgili kamuoyuna defalarca yaptığı açıklamalara son vermesini ve ülkenin içişlerine müdahale etmemesini istedi.

Mulino perşembe günü düzenlediği basın toplantısında, "ABD Büyükelçiliği'nden Panama hükümeti tarafından alınan kararlara ilişkin kamuoyuna açıklama yapmaktan kaçınmasını istiyorum" dedi.

Mulino, "ABD'nin, ulusal hükümeti ilgilendiren kararlar hakkında yorum yapmak için hiçbir gerekçesi bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.