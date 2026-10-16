Mum ve Sis Yayınevi 209 İranlı kadın ressamın eserini üç ciltlik katalogda topladı - Son Dakika
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Mum ve Sis Yayınevi 209 İranlı kadın ressamın eserini üç ciltlik katalogda topladı

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İranlı kadın ressamların eserleri, Tahran ve Londra merkezli Mum ve Sis Yayınevi'nin İngilizce üç ciltlik kataloğunda bir araya getirildi. 209 modern kadın ressamın yer aldığı projeyle sanatçıların kayıt altına alınması ve dünyaya tanıtılması amaçlanıyor.

TAHRAN (AA) – TOLGA AKBABA – İran'da 209 modern İranlı kadın ressamın eserleri İngilizce üç ciltlik katalogda yerini aldı.

Gelenek ile moderniteyi aynı tuvalde buluşturan kadim bir görsel hafıza olan İran resim sanatı, tuvalde görüldüğü kadar İran'da sokak aralarındaki duvarlarda, halılarda, kimi zaman çinilerde, kimi zaman ise kitap sayfalarında yerini alıyor.

İnsanoğlu tarih öncesi çağda taş üzerine çizdiği resimlerle duygularını ifade ederken günümüzde modern resim sanatı da aynı işlevi görüyor.

Aynı amaçla yola çıkan ve düşüncelerini tuvale yansıtan İranlı kadın ressamlar da eserleriyle ülkenin kültürel zenginliğini ve sanatsal birikimini uluslararası alanda görünür kılmaya katkı sağlıyor.

Tahran ve Londra merkezli Mum ve Sis Yayınevi tarafından 209 modern İranlı kadın ressamın eserlerinin toplanarak bir araya getirildiği İngilizce üç ciltlik katalog da İranlı kadın ressamların her alanda görünür olmasını hedefliyor.

Proje sayesinde İran'ın modern kadın ressamlarının kayıt altına alınması ve dünyaya tanıtılması amaçlanıyor.

"Kendilerine özgü tarz ve biçimleriyle öne çıkan çok sayıda kadın ressama sahibiz"

Katalog projesi sorumlusu Afşin Şehne, AA muhabirine yaptığı açıklamada, toplumun kadın ressamlara ve kadın sanatçılara geçmişten bu yana olumlu bir bakış açısına sahip olduğunu ve İranlı sanatçıların, farklı sanat dallarında, özellikle de kadın sanatçıların izlerine geçmişten günümüze her zaman rastlanıldığını söyledi.

Ülkesinde modern sanatın 19. yüzyılın sonlarından itibaren geliştiğini ve kadın ressamların bu gelişmede önemli rol oynadığını belirten Şehne, "Kendilerine özgü tarz ve biçimleriyle öne çıkan çok sayıda kadın ressama sahibiz. Onların bu özgün üslupları, dünyanın diğer ülkelerindeki kadın ressamlardan farklılaşmalarını sağlıyor. Ben de bu farklılıkları ortaya koyarak onları dünyaya tanıtmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

Şehne, İran'da kayıtlı yaklaşık 2 bin profesyonel kadın ressam bulunduğunu ve dünya çapında düzenlenecek bir tanıtım turuyla çağdaş İranlı kadın ressamları uluslararası alanda tanıtmayı amaçladığını ifade ederek, "İranlı bir kadının kaleminin ve sanatının sahip olduğu güce rağmen, henüz yeterince tanındığını söyleyemeyiz. Bu durum, İran'ın geçmişten bu yana yaşadığı bazı sorunlarla, ülkenin koşullarıyla ve genel olarak Batı'nın İran'a yönelik bakış açısıyla ilgili. Bütün bunlar sürecin yavaşlamasına, ilerlemenin çok ağır gerçekleşmesine neden oldu." diye konuştu.

Türk ve İranlı kadın ressamlar bir araya gelecek

Türkiye'de de İranlı kadın ressamları Türk kadın ressamlar ve sanatçılarla bir araya getirmeyi planladığını aktaran Şehne, bu sayede bir rekabet ortamı meydana getirmeyi düşündüğünü ve ayrıca Çin'in Şanghay kenti ile Japonya'nın Tokyo şehrinde de benzer çalışmalar yapacağını belirtti.

Katalogda resimlerine yer verilen Azedeh Bahşi ise, bir sanatçıya en büyük motivasyonu veren şeylerden birinin görünür olmak olduğunu ve bundan dolayı söz konusu projede yer almaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Birçok ülkede çeşitli sergilere katıldığını ancak eserlerinin bir kitapta yer almasının kendisi için oldukça önemli olduğunu vurgulayan Bahşi, "Bana göre her şeyin internet üzerinden ve anlık olarak gerçekleştiği bir dünyada kitap, kalıcılığını her zaman koruyan bir şey. İnternet kesildiğinde kitaba erişiminizi kaybetmezsiniz. Hiçbir şey bu erişimi elinizden alamaz. Kitap her zaman yanınızdadır." ifadelerini kullandı.

Bahşi, çok kaliteli kadın ressamlara sahip olduklarını ve hatta çok yetenekli bazı kadın ressamların eserlerinin bir duvar üzerinde bile sergilenmediğini söyleyerek, "Çok iyi tanıdığımız bazı kadın ressamlar var. Örneğin, köylerde yaşayan ve inanılmaz güzel resimler yapan kadınlar bulunuyor. Bu resimleri yapan kişinin herhangi bir sanat eğitimi almadığına inanmakta zorlanabilirsiniz. Oysa bu kadınlar son derece profesyonel işler ortaya koyuyor." diye konuştu.

Kaynak: AA
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