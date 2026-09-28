Münbiç Resim Kampı'ndan 65 aile Halep ve Rakka'daki evlerine dönmek için yola çıktı - Son Dakika
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Münbiç Resim Kampı'ndan 65 aile Halep ve Rakka'daki evlerine dönmek için yola çıktı

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Münbiç Resim Kampı\'ndan 65 aile Halep ve Rakka\'daki evlerine dönmek için yola çıktı
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Münbiç'te bulunan Resim Kampı'ndan 65 aile, Halep ve Rakka'daki evlerine dönmek üzere yola çıktı. Münbiç Bölge İdaresi, Halep Sosyal İşler Müdürlüğü ve BMYK koordinasyonunda gerçekleşen dönüşte konvoya Halep Acil Durum ve Afet Yönetimi Müdürlüğü araçları eşlik ediyor.

??????? Suriye'nin kuzeyindeki Münbiç bölgesinde bulunan Resim Kampı'nda yaşayan yaklaşık 300 kişiden oluşan 65 aile, Halep ve Rakka'daki evlerine dönmek üzere kamptan ayrıldı.

Ailelerden oluşan konvoy, Halep iline bağlı Meskene ve Deyr Hafir ile Rakka'daki bölgelerine doğru yola çıktı.

Dönüş işlemi, yerinden edilenlerin bölgelerine dönüşlerini organize etmek amacıyla Münbiç Bölge İdaresi, Halep Sosyal İşler ve Çalışma Müdürlüğü ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMYK) koordinasyonunda gerçekleştirildi.

Konvoya Halep Acil Durum ve Afet Yönetimi Müdürlüğünün araçları yolculuk boyunca eşlik edecek.

Suriye Kızılayı da kamptan ayrılan ailelere acil durum yardım paketleri dağıttı.

Eve dönen ikinci kafile

Münbiç Bölge Sorumlusu Haşim Şeyh, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 65 aileden oluşan kafilenin kampta kalanların köylerine ve evlerine dönüşü kapsamında gönderilen ikinci kafile olduğunu söyledi.

Kampta kalan ailelerin evlerine dönmesinin bazı zorlukları bulunduğuna dikkati çeken Şeyh, "İnsanların burada artık bir düzeni, işleri ve geçim kaynakları oluştu. Ayrıca evlerin büyük bölümü yıkılmış durumda." dedi.

Ailelerin büyük bölümünün çiftçilikle uğraştığını belirten Şeyh, Sosyal İşler ve Çalışma Müdürlüğü ile işbirliği içinde dönüşlerin teşvik edildiğini kaydetti.

"Evlerimize geri döndük fakat hiçbir şeyimiz yok"

Münbiç bölgesinden evlerine dönen Muhammed Arab da ailesi ile birlikte, köyüne dönerek yaşamını evinin enkazının üzeri çadır kurarak yaşamını sürdüreceğini söyledi.

El-Arab, ailesinin geçimini sağlayan tek kişinin kendisi olduğunu belirterek, "Biz beş kişiyiz; ben, babam ve kardeşlerim. Onların geçimini sağlayan tek kişi benim. Çalışarak aileme bakıyorum. ama iş imkanı yok, Bu nedenle çadırda kalmak zorundayız." dedi.

Yıkıntıların arasında yaşamaya devam edeceklerini ifade eden Arab, "Evlerimize geri döndük fakat hiçbir şeyimiz yok. Kalmak için çadır kurmamız gerekiyor. Her yer yıkılmış durumda." diye konuştu.

Münbiç'in Hırbet Beşar köyünden Ali el-Humeydi ise, dönüş sürecinde kendilerine her konuda yardımcı olunduğunu söyledi.

Humeydi, "Durumumuz çok iyi ve her açıdan hazırlıklıyız. Bize her konuda yardımcı oldular. Araçların ücretlerinden ihtiyaçlarımızın karşılanmasına ve işlerin kolaylaştırılmasına kadar hiçbir konuda eksiklik yaşatmadılar." dedi.

Dönüş sürecinde araçların da temin edildiğini anlatan el-Humeydi, "Allah'a şükür durumumuz iyi, bize hiçbir konuda eksiklik yaşatmadılar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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