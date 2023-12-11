 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Münbiç'te PKK/YPG'nin tuzakladığı mayın patladı: 2 ölü, 19 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Münbiç'te PKK/YPG'nin tuzakladığı mayın patladı: 2 ölü, 19 yaralı

Suriye'nin Münbiç ilçesinde terör örgütü PKK/YPG'nin yola tuzakladığı mayının patlaması sonucu 2 tarım işçisi hayatını kaybetti, 19 sivil ise yaralandı. Münbiç, PKK/YPG'nin işgali altında bulunmasına rağmen taahhütler yerine getirilmedi ve terör saldırıları devam ediyor.

Münbiç\'te PKK/YPG\'nin tuzakladığı mayın patladı: 2 ölü, 19 yaralı
11.12.2023 - 17:03,
Abone Ol

Suriye'de Halep ilinin Münbiç içesinde terör örgütü PKK/ YPG'nin yola tuzakladığı mayının patlaması sonucu 2 tarım işçisi öldü, 19 sivil yaralandı.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde, terör örgütü PKK/YPG işgalindeki Münbiç ilçesinin kuzeyinde yer alan Yalınlı köyüne zeytin hasadına giden işçileri taşıyan traktörün geçişi sırasında teröristlerin yola döşediği mayın infilak etti.

Patlamada, 2 sivil öldü, 19 sivil yaralandı.

Mutabakatlara rağmen Münbiç, örgütün işgalinde?

Münbiç ilçesi, Ağustos 2016'dan bu yana terör örgütü PKK/YPG'nin işgalinde bulunuyor.

ABD, ilçenin terör örgütü DEAŞ'tan temizlenmesinin ardından PKK/YPG'lilerin Münbiç'i terk edeceği sözünü vermişti.?

Washington yönetimi, taahhüdünü yerine getirmezken Türkiye ve ABD, Haziran 2018'de "Münbiç Yol Haritası"nda uzlaşmıştı ancak ABD'nin oyalamaları nedeniyle yol haritası tamamlanamamıştı.?

Rusya da Ekim 2019'da Türkiye ile Barış Pınarı Harekatı sırasında vardığı mutabakatla terör örgütünü Münbiç'ten çıkarmayı taahhüt etmişti.

Ancak ilçede işgalini sürdüren PKK/YPG, buradan Suriye Milli Ordusu (SMO) cephe hatlarına sızma girişimlerinin yanı sıra sivil yerleşimlere top ve roket saldırıları düzenliyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Suriye, YPG, PKK, Suriye, Terör, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Münbiç'te PKK/YPG'nin tuzakladığı mayın patladı: 2 ölü, 19 yaralı - Son Dakika


21:06
Halil Umut Meler, hastaneye gelen Ankaragücü heyetini kabul etmedi Halil Umut Meler, hastaneye gelen Ankaragücü heyetini kabul etmedi
20:21
Kopenhag U19, Galatasaray U19'u 6-0 mağlup etti Kopenhag U19, Galatasaray U19'u 6-0 mağlup etti
20:21
'Bacaklarımı hissedemiyorum' sözüyle dünyaya seslenen Gazzeli Rital, tedavisi için Türkiye'de "Bacaklarımı hissedemiyorum" sözüyle dünyaya seslenen Gazzeli Rital, tedavisi için Türkiye'de
20:13
TEKNOFEST 2024 Adana'da yapılacak TEKNOFEST 2024 Adana'da yapılacak
19:13
Netanyahu ve Biden, işgal konusunda ters düştü: İsrail'in Oslo hatasını tekrarlamasına izin vermeyeceğim Netanyahu ve Biden, işgal konusunda ters düştü: İsrail'in Oslo hatasını tekrarlamasına izin vermeyeceğim
18:59
2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı 2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı
18:19
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti. MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46
TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor

Son Dakika
21:06 Halil Umut Meler, hastaneye gelen Ankaragücü heyetini kabul etmedi
20:21 Kopenhag U19, Galatasaray U19'u 6-0 mağlup etti
20:21 "Bacaklarımı hissedemiyorum" sözüyle dünyaya seslenen Gazzeli Rital, tedavisi için Türkiye'de
20:13 TEKNOFEST 2024 Adana'da yapılacak
19:13 Netanyahu ve Biden, işgal konusunda ters düştü: İsrail'in Oslo hatasını tekrarlamasına izin vermeyeceğim
18:59 2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı
18:19 MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46 TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor
17:45 Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı
17:25 İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2023 21:26:43. #1.12#
SON DAKİKA: Münbiç'te PKK/YPG'nin tuzakladığı mayın patladı: 2 ölü, 19 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement