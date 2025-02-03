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Münbiç'teki Saldırılara Protesto

Münbiç\'teki Saldırılara Protesto

Halep'te yüzlerce kişi, PKK/YPG'nin Münbiç’teki bombalı saldırısını protesto etti.

03.02.2025 20:46
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Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinde toplanan yüzlerce kişi, terör örgütü PKK/ YPG'nin Münbiç ilçesinde düzenlediği bombalı araç saldırısını protesto etti.

Kent merkezindeki Sadullah Cabiri Meydanı'nda bir araya gelen çok sayıda sivil, terör örgütü PKK/YPG'ye karşı gösteri düzenledi.

Göstericiler üzerlerinde "Çocukların kanı hiçe sayılmasın", "Çocukların hayatı pahasına mı pazarlık yapılıyor", "Münbiç kanıyor", "Münbiç sessizce katlediliyor", "Şam hükümeti, şehrimizde olanlara neden sessiz", "Münbiç sessizce yok ediliyor"," Münbiç'i kurtarın", "Cezire bölgesi özgürleşmeden zafer olmaz" ifadelerinin İngilizce ve Arapça yazılı olduğu dövizler taşıdı.

Bölge sakinlerinden Muhammed Abdülkerim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Münbiç'e destek amacıyla gösteri düzenlediklerini söyledi.

Münbiç'in sessizce katledildiğini belirten Abdülkerim, "Bu sabah, işçileri taşıyan bir aracın yanında bombalı araç patlatıldı. Bu işçilerin çoğu kadın ve çocuktu, tarım işçiliği yaparak ekmek parası kazanmaya gidiyorlardı." dedi.

Abdülkerim, "Bizden ne istiyorlar? Onlardan, Kandil Dağları'na gitmelerini istiyoruz. Herkesi, PKK'yı Rakka, Deyrizor ve Haseke'den çıkarmaya çağırıyoruz. Suriye halkı birdir." ifadelerini kullandı.

Münbiç'teki Rifai Camisi İmamı ve Hatibi Mahmut İsa da ilçede iki üç günde bir bombalı saldırı düzenlendiğini kaydetti.

İsa, "Münbiç'ten geldik, yeni hükümet başkanı Ahmed Şara sesimizi duyurabilmek için buradayız. YPG özellikle Münbiç'te sivilleri hedef alıyor. Biz de Suriye geçiş dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara önderliğinde, ülkemizin geri kalanının özgürleştirilmesini talep ediyoruz." diye konuştu.

Münbiç'ten gelen Maram Mahmud da Halep kent merkezindeki Sadullah Cabiri Meydanı'nda Suriye'nin geri kalanını özgürleştirmek için yeni hükümete çağrıda bulunmak istediklerini dile getirdi.

Mahmud, "Şu anki duruma acil müdahale edilmesini talep ediyoruz. Bu yedinci patlama ve 20 kişiden fazla sivil öldü. Sivillerin hiçbirinin günahı yok. Onlar, sadece ekmeğini kazanmak için işe gidiyorlardı." dedi.

Maram Mahmud, "Geçenlerde insan ve kadın haklarını savunanlar bugün kadınları öldürüyor. Biz bu olaylara kesin çözüm bulmak istiyoruz, inşallah yeni hükümet çağrılarımıza cevap verir." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

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