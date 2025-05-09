Munzur Dağlarında 62 Mantar Bulundu

Munzur Dağlarında mantar tarlasına denk geldi

Dağda Tunceli'nin plakası olan 62 mantarı bir arada buldu

TUNCELİ - Yurt dışında yaşayan ve ilkbaharla birlikte memleketine dönen Mahmut Utan isimli vatandaş, doğa gezisi için çıktığı Munzur Dağlarında 62 çakşır mantarını bir arada buldu. Mantarları sayarken şaşkınlığını gizleyemeyen Utan, bulduğu mantarlara "Mantar gökdeleni" ismini verdi.

Tunceli'de kimi vatandaşlar ilkbahar mevsimiyle birlikte dağlarda kendiliğinden yetişen ve bu yıl kilosu bin 500 liradan alıcı bulan mantarları toplayarak geçimlerini sağlıyor. Yurt dışında yaşayan ve ilkbaharla birlikte Tunceli'nin Ovacık ilçesine gelen Mahmut Utan isimli vatandaş da doğa gezisi için çıktığı Munzur Dağlarında adeta mantar tarlasına denk geldi. Tunceli'nin plakası olan 62 çakşır mantarını bir arada bulan Utan şaşkınlığını gizleyemedi. Munzur Dağlarının bin 860 bitki türüne ev sahipliği yaptığını ve bunların içinde mantarların de yer aldığını anlatan Utan, "Spor amacıyla çıktığımız doğada bu mantarları topluyoruz. Bu mantarın enfes bir tadı var" dedi.

Çakşır olarak bilinen mantar, her yıl mayıs ile haziran ayları arasında yüksek rakımlı dağlardan toplanıyor.