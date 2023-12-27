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Munzur Vadisi Milli Parkı'nda kaçak balık avına işlem yapıldı - Son Dakika
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Munzur Vadisi Milli Parkı'nda kaçak balık avına işlem yapıldı

Tunceli'deki Munzur Vadisi Milli Parkı'nda yaban hayatını koruma çalışmaları sürerken, ekipler kaçak yöntemlerle balık avlayan bir kişiyi tespit etti. Kişi hakkında su ürünlerine muhalefet suçundan işlem yapıldı ve avda kullanılan malzemelere el konuldu.

Munzur Vadisi Milli Parkı\'nda kaçak balık avına işlem yapıldı
27.12.2023 - 11:55,  Güncelleme: 11:56
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Tunceli'deki Munzur Vadisi Milli Parkı'nda kaçak balık avladığı belirlenen kişi hakkında işlem yapıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi görevlileri, yaban hayatının korunması amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

Arazide belirli aralıklarla devriye görevi yürüten ekipler, Munzur Vadisi Milli Parkı'nda bir kişinin kaçak yöntemlerle balık avladığını tespit etti.

Ekiplerce bu kişi hakkında, "su ürünlerine muhalefet" suçundan işlem yapıldı.

Avda kullanılan tırıvırıya el konuldu.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Munzur Vadisi Milli Parkı'nda kaçak balık avına işlem yapıldı - Son Dakika
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