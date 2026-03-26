Munzur Vadisi Milli Parkı'nda Yaban Hayvanları Hareketleniyor
Munzur Vadisi Milli Parkı'nda Yaban Hayvanları Hareketleniyor

26.03.2026 12:42
Tunceli'deki Munzur Vadisi Milli Parkı, zengin yaban hayatı ile dikkat çekiyor. Denetimler sürüyor.

Tunceli'deki Munzur Vadisi Milli Parkı, bozulmamış habitatı, doğal yapısı ve sulak alanlarıyla yaban hayvanlarının önemli yaşam alanlarından oluyor.

Yaklaşık 42 bin hektar alandan oluşan Munzur Vadisi Milli Parkı, Türkiye'nin en büyük milli parkları arasında yer alıyor.

Kent merkezine 8 kilometre mesafeden başlayıp Ovacık ilçesine kadar uzanan milli park, zengin florası, yaban hayatı ve biyolojik çeşitliliğiyle dikkati çekiyor.

İlkbaharın gelişiyle de milli parktaki bazı noktalarda yaban hayvanlarının hareketliliği artmaya başladı.

Güvenli buldukları noktaları mesken tutan yaban keçileri ve kış uykusundan uyanan bozayılar, meşe ormanlarıyla kaplı dağlarda yiyecek ararken görüntülendi.

İspinoz, dağ kuyruksallayanı ve küçük cıvgın kuşları da milli parkta kondukları ağaçlarda objektife yansıdı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Tunceli Şubesi ekipleri de bölgedeki hayvanları kaçak avcılığa karşı korumak için denetimlerini sürdürüyor.

Kaynak: AA

