Munzur Vadisi'nde Yaban Hayatı Fotokapanlarla İzleniyor - Son Dakika
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Munzur Vadisi'nde Yaban Hayatı Fotokapanlarla İzleniyor

Munzur Vadisi\'nde Yaban Hayatı Fotokapanlarla İzleniyor
23.06.2026 12:48
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Tunceli'deki Munzur Vadisi'nde fotokapanlarla bozayı, kurt ve yaban keçileri görüntülendi.

TUNCELİ'de Munzur Vadisi Milli Parkı'nda bir şelalenin başına yerleştirilen fotokapanlara belirli aralıklarla bozayı, kurt ve yaban keçisi yansıdı.

Bakanlar Kurulu kararıyla 1971 yılında milli park ilan edilen Munzur Vadisi Milli Parkı, zengin su kaynakları, yüzlerce endemik bitki türü ve nesli tehlike altında bulunan birçok yaban hayvanına ev sahipliği yapıyor. Türkiye'nin alan bakımından en büyük ikinci milli parkı olan Munzur Vadisi; bozayı, kurt, vaşak, yaban keçisi, çengel boynuzlu dağ keçisi, su samuru ve çok sayıda kuş türü ile dikkat çekiyor.

FOTOKAPANLARLA YABAN HAYATI İZLENİYOR

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından bölgeye yerleştirilen fotokapanlarla yaban hayatı düzenli olarak izleniyor. Elde edilen görüntüler sayesinde hayvan türlerinin yayılış alanları, popülasyon yoğunlukları, beslenme alışkanlıkları ve doğal davranışları takip ediliyor. İzleme faaliyetleri kapsamında bir şelalenin başına yerleştirilen fotokapanlara, belirli aralıklarla bozayı, kurt ve yaban keçisi yansıdı. Görüntülerde, hayvanların suyun karşısına geçtiği anlar yer aldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Munzur Vadisi'nde Yaban Hayatı Fotokapanlarla İzleniyor - Son Dakika

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