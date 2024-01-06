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Muradiye Belediyesi Karla Mücadele Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
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Muradiye Belediyesi Karla Mücadele Çalışmalarına Devam Ediyor

Van'ın Muradiye ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası belediye ekipleri, ilçe genelinde kapanan yolların açılması için karla mücadele çalışması başlattı. Belediye bünyesindeki ekip ve araçlarla tüm mahallelerin yolunu açık tutmak için çaba gösteriliyor. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Melih Aydoğan, vatandaşların ulaşımda sorun yaşamaması için ekiplerin görev başında olduğunu belirtti.

Muradiye Belediyesi Karla Mücadele Çalışmalarına Devam Ediyor
06.01.2024 - 18:21,
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Van'ın Muradiye ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası belediye ekipleri karla mücadele çalışması başlattı.

Muradiye Belediyesi karla mücadele ekipleri, ilçe geneline kapanan yolların açılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Belediye bünyesindeki 5 greyder, 7 hidromek, 4 loder, kar püskürtme aracı, tuzlama aracıyla 60 personel, tüm mahallelerin yolunu açık tutmak için çaba gösteriyor.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Melih Aydoğan, ilçede karla mücadele çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Vatandaşların ulaşımda sorun yaşamaması için ekiplerin görev başında olduğunu kaydeden Aydoğan, "Okul servis güzergahlarının ve kırsal mahalle yollarının açık tutulması, vatandaşlarımızın güvenli şekilde seyahat edebilmesi için Muradiye Belediyesi olarak tüm ekiplerimizle sahadayız." dedi.

Kaynak: AA
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