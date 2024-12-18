Muradiye'de Araçta Esrar Yakalandı

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Van'ın Muradiye ilçesinde bir araçta 44 gram esrar ele geçirildi, sürücü hakkında işlem yapıldı.

Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, jandarma ekiplerinin uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Ekipler, şüphe üzerine durdurdukları bir araçta narkotik dedektör köpeği "Yoga" ile yaptıkları aramada, 44 gram esrar ele geçirdi.

Sürücü hakkında yasal işlem yapıldı.