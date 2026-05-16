Muradiye Mevlevihanesi İhya Çalışmaları Sona Yaklaşıyor

16.05.2026 10:56
Edirne Valisi Sezer, Muradiye Mevlevihanesi'nin ihyasında sona gelindiğini açıkladı.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Muradiye Mevlevihanesi'nin ihya çalışmalarında sona gelindiğini belirtti.

Tarihi yapıyı gezerek yetkililerden bilgi alan Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, Muradiye Mevlevihanesi'nin İstanbul ve Konya mevlevihaneleriyle birlikte tarihte önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Cumhuriyetin ilk yıllarında bakımsızlık nedeniyle yıkılan mevlevihanenin ihyası için yaklaşık 100 yıl sonra çalışma başlatıldığını anımsatan Sezer, tarihi kalıntılar ve fotoğraflar üzerinden yapının yeniden projelendirildiğini kaydetti.

Geçen yıl başlayan ihya çalışmalarında sona gelindiğini ifade eden Sezer, "Buranın önemi Balkanlara da hitap etmesi ve Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin üçüncü kuşak torunlarının Muradiye Camisi haziresinde medfun bulunması." dedi.

Vali Sezer, Mevlevihane ve Muradiye Camisi'nin birbirini tamamlayan önemli yapılar olduğunu dile getirdi.

Yapının ihyasının bölgeye değer katacağını vurgulayan Sezer, şöyle konuştu:

"Bölge, Osmanlı'nın ilk dönemlerinde yerleşimin olduğu, Selimiye Camisi'ne kadar Sarı Cami, Yeniçeri Hamamı ve birçok eserin bulunduğu tarihi bir mekan. İnşallah buranın da dönüşümü hızlanacak. Muradiye Camisi'nin yarım kalan restorasyonuna da bu sene başlanıyor. Burada sadece bir mevlevihane ihya edilmiyor. Aynı zamanda bir ruh yüzyıl sonra canlandırılıyor. Semazenlerimizi de yetiştiriyoruz. Şu an 40'a yakın semazenimiz var. Onlar da Edirne'de ve Balkanlarda birçok programa katılıyor. Edirnemize bir zenginlik katacak."

Kaynak: AA

