Murat Bakan: Soylu Gidip İfade Versin - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Murat Bakan: Soylu Gidip İfade Versin

20.04.2026 19:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'li Murat Bakan, Gülistan Doku soruşturmasında Süleyman Soylu'nun ifadesini talep etti.

(ANKARA) - CHP İçişleri Politika Kurulu Başkanı Murat Bakan, Gülistan Doku soruşturmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Buradan sesleniyorum: Madem 'ucu nereye dayanırsa dayansın' deniyor, o zaman Süleyman Soylu da gitsin ifade versin. Soylu, 'Cumhurbaşkanına sunum yaptım' demişti. Dosyaya şahsen vakıftı. Barajı boşalttığını anlatıyordu. Şimdi gidip neyi eksik yaptığını, neyi yanlış yaptığını adalete anlatsın" dedi.

CHP İçişleri Politika Kurulu Başkanı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan, Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Soruşturmanın aydınlatılmasının herkesi mutlu ettiğini belirten Bakan, "Ancak bu adaletin zaferi değil, 6 yıllık bir adalet utancı. 5 Ocak 2020'den bu yana bu kızımız kayıp, 6 yıl boyunca bir aile feryat etti. Bir abla meydanlarda 'Gülistan nerede' diye haykırdı. Ama ne kolluk ne yargı ne mülki idare kılını kıpırdatmadı" ifadelerini kullandı.

"Soylu döneminde yapıldığı iddia edilen hiçbir şey yapılmamış"

Yeni bilgilere göre, eski Tunceli Valisi'nin oğlunun Gülistan Doku'nun en son sinyal verdiği yerden defalarca geçtiğinin ortaya çıktığını vurgulayan Bakan, şunları kaydetti:

"Tunceli gibi küçücük bir kentte, kişinin bazını tespit edebileceğiniz bir şehirde, valinin oğlunun baz eşleşmesini 6 yıl boyunca bulamamışlar. Bulamamış değiller, bulmak istememişler, cinayeti örtbas etmişler. Gülistan Doku ile ilgili Meclis'e soru önergesi verdim. Yerlikaya'ya önergemde her şeyi sordum. Görüyoruz ki Soylu döneminde yapıldığı iddia edilen hiçbir şey yapılmamış. Verdikleri kayıtta 'HTS kayıtları incelendi' diyorlar. Hani nerede? Valinin oğlunun HTS kayıtları o dönem dosyada yok."

Gözaltına alınanlara bakın, vali, valinin oğlu, valinin koruma müdürü, ihraç edilmiş polis, hastanenin başhekimi… 21 yaşında üniversite öğrencisi bir kız çocuğunu güvende tutması gereken devletin her kademesi, kamuoyuna yansıyan iddialara göre bir cinayeti örtbas etmiş. Bu ülkede valiye, savcıya, kolluk kuvvetlerine, başhekime güvenmeyeceksek kime güveneceğiz? Yeni atanan savcı Ebru Cansu gelmese demek ki adalet olmayacaktı. Türkiye'de adalet, bakanların veya savcıların kişisel insafına bırakılamaz. Bu hukuk devleti değildir. Buradan sesleniyorum: Madem 'ucu nereye dayanırsa dayansın' deniyor, o zaman Süleyman Soylu da gitsin ifade versin. Soylu 'Cumhurbaşkanına sunum yaptım' demişti. Dosyaya şahsen vakıftı. Barajı boşalttığını anlatıyordu. Şimdi gidip neyi eksik yaptığını, neyi yanlış yaptığını adalete anlatsın.

"Gürlek'ten önceki Adalet Bakanları da töhmet altında..."

Kaldı ki 'ucu nereye dayanırsa dayansın' demek, Gürlek'ten önceki Adalet Bakanları Bekir Bozdağ, Abdülhamit Gül, Yılmaz Tunç'un da ucunun dayanacağı yeri düşünerek bu dosyayla ilgili işlem yapmamış olduğu anlamına gelir. Onlar da töhmet altında. Onların da açıklama yapması gerekir.

6 koca yıl geçti. Ailenin gitmediği yer, çalmadığı kapı kalmadı. O yürek burkan feryadı, bu yaşanan hukuksuzluğu sonuna kadar takip ettik, takip edeceğiz. Çünkü bu dosya yalnızca Gülistan'ın dosyası değil. Bu dosya, Türkiye'de devletin kendi vatandaşına borcunu ödeyip ödemediğinin dosyasıdır."

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Murat Bakan: Soylu Gidip İfade Versin - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Siirt’te sel suları bir evi yuttu Siirt'te sel suları bir evi yuttu
Kardeşinin katilini cezaevinden çıkar çıkmaz vurdu Kardeşinin katilini cezaevinden çıkar çıkmaz vurdu
Trabzonspor, RAMS Başakşehir’e karşı galibiyeti 903’te kaçırdı Trabzonspor, RAMS Başakşehir'e karşı galibiyeti 90+3'te kaçırdı
Çocukların sel sularında tehlikeli oyunu Çocukların sel sularında tehlikeli oyunu
Portekiz’de inanılmaz derbi Mourinho ’’kaybettim’’ dediği maçı kazandı Portekiz'de inanılmaz derbi! Mourinho ''kaybettim'' dediği maçı kazandı
Netanyahu Milei’yi İsrail’in en büyük dostu ilan etti Netanyahu Milei'yi İsrail'in en büyük dostu ilan etti

19:17
Okul saldırılarıyla ilgili, Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan açıklama İşte atılacak yeni adımlar
Okul saldırılarıyla ilgili, Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama! İşte atılacak yeni adımlar
19:14
Haaland’ın canına tak etti: Karım bile bunu sevmiyor
Haaland'ın canına tak etti: Karım bile bunu sevmiyor
18:39
Ünlü sanatçılardan İrlanda-İsrail maçına boykot çağrısı
Ünlü sanatçılardan İrlanda-İsrail maçına boykot çağrısı
18:32
Gülistan Doku soruşturmasında eski başhekim tutuklandı
Gülistan Doku soruşturmasında eski başhekim tutuklandı
17:26
Kötü kokudan şüphelenerek baktıkları reklam panosundan tanınmayacak halde ceset çıktı
Kötü kokudan şüphelenerek baktıkları reklam panosundan tanınmayacak halde ceset çıktı
17:23
Mardin’de sağanak nedeniyle 75 öğrenci okulda mahsur kaldı
Mardin'de sağanak nedeniyle 75 öğrenci okulda mahsur kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2026 19:26:21. #7.13#
SON DAKİKA: Murat Bakan: Soylu Gidip İfade Versin - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.