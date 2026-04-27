Murat Boz'un Gülistan Doku için yazdığı şarkı, 30 Nisan'da dinleyicilerle buluşacak

27.04.2026 12:23
Şarkıcı Murat Boz, Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku için kaleme aldığı şiiri, şarkı olarak dinleyicilerle buluşturacak.

Boz, geçen hafta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Doku'ya ithafen kaleme aldığı "Gülistan..." başlıklı şiiri paylaştı.

Söz ve müziği Boz'a ait eser ağıt olarak bestelendi.

Kayıp bir hayatın ardından duyulan derin acıyı ve toplumsal hafızadaki izini yansıtan eserin düzenlemesini Mustafa Ceceli yaptı.

Hazırlanan lirik video bugün YouTube üzerinden yayınlanacak, eser ise 30 Nisan'da tüm dijital müzik platformlarında dinleyiciyle buluşacak.

Şarkının telif gelirinin tamamı Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfına bağışlanacak.

Kaynak: AA

