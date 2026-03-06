Murat Çalık, İstanbul'a Sevk Edildi... "Adaletin Tecelli Edeceğine, Sağlıklı Koşullarda Tedavi Olabileceğime İnanıyorum" - Son Dakika
Murat Çalık, İstanbul'a Sevk Edildi... "Adaletin Tecelli Edeceğine, Sağlıklı Koşullarda Tedavi Olabileceğime İnanıyorum"

06.03.2026 16:14  Güncelleme: 17:18
Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, İzmir'den İstanbul'a sevk edilmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, özgürlüğünden mahrum kalmasının canını çok yaktığını, her türlü desteği hissettiğini ve adaletin sağlanacağına inandığını belirtti.

(İSTANBUL) - Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, 9 Mart'ta başlayacak İBB davası öncesinde İzmir'den İstanbul'a sevk edilmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Özgürlüğümden mahrum bırakılışımın 1. yılına yaklaşırken yeniden İstanbul'da olmak; aileme, sevdiklerime, komşularıma ve Beylikdüzü'ne yakın olmak beni iyi hissettiriyor. Alnım ak, vicdanım rahat, ellerim tertemiz; bilesiniz. Siyasi saiklerle özgürlüğümden mahrum bırakılmak ise canımı çok yakıyor. Adaletin tecelli edeceğine inanıyorum. Sağlıklı koşullarda tedavi olabileceğime ve komşularımızla yeniden el ele olacağımıza inanıyorum" ifadesini kullandı.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, 9 Mart'ta başlayacak İBB davası öncesinde İzmir'den İstanbul'a sevk edilmesinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Aylar sonra yeniden İstanbul'dayım. Özgürlüğümden mahrum bırakılışımın 1. yılına yaklaşırken yeniden İstanbul'da olmak; aileme, sevdiklerime, komşularıma ve Beylikdüzü'ne yakın olmak beni iyi hissettiriyor. Yaşadığım tüm tutsaklık, sevk ve tedavi süreçlerimde manevi desteğinizi en yüksek seviyede hissettim. Allah, dualarında beni geçirerek iyi dileklerini ileten tüm yurttaşlarımızdan razı olsun."

Alnım ak, vicdanım rahat, ellerim tertemiz; bilesiniz. Siyasi saiklerle özgürlüğümden mahrum bırakılmak ise canımı çok yakıyor. Tek hedefim, tek ülküm; bu ülkenin vatandaşlarına, kim olduğuna bakmaksızın eşit bir şekilde hizmet götürmeye çalışmaktı. Öyle de yaptım. Sadece Beylikdüzü'nde değil; Yakuplu'dan Hatay'a, Defne'den Çanakkale'ye, Çanakkale'den Kastamonu'ya kadar nerede darda bir vatandaşımız varsa elimizi uzattık. Bu sebeple vicdanım hiç olmadığı kadar rahat.

Türk mahkemelerine, hakimlerimizin vicdanlarına güveniyorum. Adaletin tecelli edeceğine inanıyorum. Sağlıklı koşullarda tedavi olabileceğime ve komşularımızla yeniden el ele olacağımıza inanıyorum. Sağlıcakla kalın, sizleri çok seviyorum."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Beylikdüzü, İstanbul, Belediye, Güncel, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel Murat Çalık, İstanbul'a Sevk Edildi... 'Adaletin Tecelli Edeceğine, Sağlıklı Koşullarda Tedavi Olabileceğime İnanıyorum' - Son Dakika

