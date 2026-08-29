Şarkıcı Murat Dalkılıç’tan Germecik Belediye Başkanı Zencirci’ye teşekkür - Son Dakika
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Şarkıcı Murat Dalkılıç’tan Germecik Belediye Başkanı Zencirci’ye teşekkür

Şarkıcı Murat Dalkılıç’tan Germecik Belediye Başkanı Zencirci’ye teşekkür
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Şarkıcı Murat Dalkılıç, Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci'nin gönderdiği incir paketi için sosyal medyadan teşekkür etti. Başkan'ın notunu da takipçileriyle paylaştı.

(AYDIN) - Şarkıcı Murat Dalkılıç, sosyal medyadan Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci'yi etiketleyerek kendisine gönderilen Germencik incirleri için teşekkür etti.

Germencik'in en önemli tarımsal ve kültürel değerlerinden biri olan incirin, sanatçıların ve geniş kitlelerin dikkatini çekmesi ilçenin tanıtımına da katkı sunuyor.

Germencik'in dünyaca ünlü incirinin yer aldığı paketi sosyal medya hesabından paylaşan Dalkılıç, paketin içerisinden çıkan Başkan Burak Zencirci'nin notunu da takipçileriyle paylaştı.

Dalkılıç, Başkan Zencirci'nin gönderdiği notu okurken, "İncir zamanı yine bizi unutmadı" ifadelerini kullandı. Ünlü sanatçı ayrıca paylaşımında Başkan Zencirci'yi etiketleyerek teşekkürlerini iletti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Şarkıcı Murat Dalkılıç’tan Germecik Belediye Başkanı Zencirci’ye teşekkür - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şarkıcı Murat Dalkılıç’tan Germecik Belediye Başkanı Zencirci’ye teşekkür - Son Dakika
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