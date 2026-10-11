Murat Emir, 2 No'lu Baro Başkanının 70 üyemizi hakim-savcı yaptık sözünü eleştirdi - Son Dakika
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Murat Emir, 2 No'lu Baro Başkanının 70 üyemizi hakim-savcı yaptık sözünü eleştirdi

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Murat Emir, 2 No\'lu Baro Başkanının 70 üyemizi hakim-savcı yaptık sözünü eleştirdi
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YENİ Parti'li Murat Emir, Ankara 2 No'lu Baro Başkanı Gökhan Ağdemir'in '70 üyemizi referansla hakim-savcı yaptık' sözünü eleştirdi. Emir, sosyal medyadan 'Hakimlik garantili 2 No'lu Baro' ifadesiyle kadrolaşmanın ekranda gururla anlatıldığını kaydetti.

(ANKARA) - YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, bir televizyon yayınında "70 üyemizi referansla hakim-savcı yaptık" diyen Ankara 2 No'lu Baro Başkanı Gökhan Ağdemir'e tepki gösterdi. Emir, "Hakimlik garantili 2 No'lu Baro. Kadrolaşmayı ekranda gururla anlatıyorlar" dedi.

Emir, Ankara 2 No'lu Baro Başkanı Gökhan Ağdemir'in bir televizyon kanalında yaptığı açıklamalara tepki gösterdi. Emir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Geçiş garantili köprü, uçuş garantili havalimanı derken vizyonu iyice genişlettiler. Hakimlik garantili 2 No'lu Baro! 'Bakanlık bize ayrıcalık tanıdı, 70 üyemizi referansla hakim-savcı yaptık' diyerek kadrolaşmayı ekranda gururla anlatıyorlar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: Murat Emir, 2 No'lu Baro Başkanının 70 üyemizi hakim-savcı yaptık sözünü eleştirdi - Son Dakika
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