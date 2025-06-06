Murat Emir'den Erdoğan'a: "Senin Saltanatını CHP'nin Kararlılığı ve Bizlere Güvenen Halkın İradesi Yıkacak"

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hitaben, "Senin saltanatını, köklerini Kuvayımilliye'den alan bizlerin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kararlılığı ve bizlere güvenen bu halkın iradesi yıkacak" ifadelerini kullandı.

Emir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Daha bir yıl öncesine kadar seçimlerde bol keseden vaat dağıtanlar bugün en basit belediye hizmetlerini dahi yerine getiremiyor" açıklamalarına tepki gösterdi.

Emir, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Bayram günü aç bıraktığı sofraları, emeklinin işçinin geçinemiyoruz çığlığını, batırdığı ekonomiyi hiç konuşmayan Erdoğan, saltanatını yıkacağını bildiği için tek derdi olan Cumhuriyet Halk Partisi hakkında hiç çekinmeden yalan söylemeye devam ediyor. 'Silkeleyeceğiz' diye başlayıp diploma iptali, turplar, somut delili olmayan operasyonlar ve tutuklamalar ile seçimle kazanamadığı Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri işlevsizleştirmeye uğraşan Erdoğan bugün 'en basit hizmetlerini yerine dahi getiremiyorlar' cümlesini kurabiliyor. Senin saltanatını, köklerini Kuvayımilliye'den alan bizlerin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kararlılığı ve bizlere güvenen bu halkın iradesi yıkacak."