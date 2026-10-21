Murat Emir, Meclis'teki şeridin salı kalabalığı yüzünden çekildiğini açıkladı - Son Dakika
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Murat Emir, Meclis'teki şeridin salı kalabalığı yüzünden çekildiğini açıkladı

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Murat Emir, Meclis\'teki şeridin salı kalabalığı yüzünden çekildiğini açıkladı
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YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, Meclis'teki odasının önüne salı günleri oluşan ziyaretçi yoğunluğu nedeniyle şerit çekildiğini belirtti. Emir, şeridin siyasi pozisyonla ve butlana bakışla ilgisi olmadığını, farklı yerlere çekilmesini yadırgadığını söyledi.

(ANKARA) - YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, Meclis'te bulunan odasının önüne salı günleri ziyaretçi yoğunluğu nedeniyle geçişlerin imkansız hale gelmesinden dolayı şerit çekildiğini belirterek, "Yapılan iş bundan ibarettir, kasıtlı olarak farklı yerlere çekilmesini de onca sorunun arasında bunu bir sorunmuş gibi gündemde tutmayı da yadırgıyorum. Siyasi pozisyonumuz ve butlana bakışımız yeteri kadar nettir, ama yapılan bu işle bir ilgisi yoktur" dedi.

YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, Meclis'te CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun odasının karşısındaki odasının önüne şerit çekilmesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Emir şunları kaydetti:

"Odamın önüne şerit çekilmesi ile ilgili bir açıklama yapma ihtiyacı doğduğunu anlıyorum. Birkaç haftadır salı günleri odanın önünde oluşan kalabalıktan dolayı geçişler imkansızlaşmış ve hatta konuklar arasında küçük gerilimler yaşandığı da tarafıma iletilmiştir. Çalışma arkadaşlarım bu durumu Meclis çalışanlarına ilettiğinde küçük bir şerit çekilmesini uygun görmüşler. Doğrusu ben de bunu isabetli değerlendirdim ve bize bir kişi geçebilecek kadar, yani konukların geçebileceği ve çay servisi yapılabilecek kadar genişlik bırakılırsa yeterli olacağını söyledim. Yapılan iş bundan ibarettir, kasıtlı olarak farklı yerlere çekilmesini de, onca sorunun arasında bunu bir sorunmuş gibi gündemde tutmayı da yadırgıyorum. Siyasi pozisyonumuz ve butlana bakışımız yeteri kadar nettir, ama yapılan bu işle bir ilgisi yoktur."

Kaynak: ANKA
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