Murat Emir: "Tanju Özcan'ın Tutuklanması Siyasi Bir Kumpastır"

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Bolu Belediye Başkanımız Tanju Özcan'ın tutuklanması siyasi bir kumpastır. Suçu ne? Kurduğu vakıfla Bolu'da 500'den fazla yoksul öğrenciye burs sağlamak ve esnaftan gençlerimiz için destek istemek. AKP, gençleri yurtsuzluğa mahküm edip kendi vakıflarına iten düzene çomak sokulduğu için bu bedeli ödetiyor. Ekrem İmamoğlu gibi Tanju Özcan da sosyal devletin gereğini yaptı; öğrencilere barınma ve burs sağlayarak onları bu yapıların kucağına düşmekten kurtardı" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, sosyal medya hesabından Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın tutuklanmasına ilişkin açıklama yaptı. Emir, şunları kaydetti:

"Bolu Belediye Başkanımız Tanju Özcan'ın tutuklanması siyasi bir kumpastır. Suçu ne? Kurduğu vakıfla Bolu'da 500'den fazla yoksul öğrenciye burs sağlamak ve esnaftan gençlerimiz için destek istemek. AKP, gençleri yurtsuzluğa mahküm edip kendi vakıflarına iten düzene çomak sokulduğu için bu bedeli ödetiyor."

"Devletin bütçesinden bu ayrıcalıklı vakıflara her yıl yüz milyonlarca lira nakit bu yolla akıtılıyor"

Tanju Başkan'a esnaftan burs istediği için icbar yoluyla irtikap yani zorla menfaat sağlama suçlaması yöneltilirken asıl çifte standart devletin zirvesinde yaşanıyor. Ankara doğal gaz ihalesini alan Başkentgaz'ın, yüzde 100 vergi muafiyetinden yararlanmak için Kızılay'ı paravan yapıp Ensar Vakfı'na tam 8 milyon dolar aktarması hayırseverlik sayılıyor. Sadece bu kadar da değil. Kamudan on milyarlarca liralık devasa ihaleler alan ve defalarca vergi muafiyetinden yararlandırılan Cengiz ve Kalyon gibi mega şirketlerin, ihale havuzundan TÜRGEV ve TÜGVA'ya aktardıkları milyonlar yasal kabul ediliyor. Devletin bütçesinden bu ayrıcalıklı vakıflara her yıl yüz milyonlarca lira nakit bu yolla akıtılıyor. Amaç, yoksul bırakılan gençleri TÜRGEV ve TÜGVA'ya mecbur bırakıp onlardan 'eleman' devşirmek. Sızdırılan TÜGVA belgeleri bu vakıfların ordu, emniyet ve yargıda nasıl bir kadrolaşma ve fişleme merkezi olarak çalıştığını zaten bütün çıplaklığıyla ispatlamıştı.

"İmamoğlu gibi Özcan da öğrencilere barınma ve burs sağlayarak onları bu yapıların kucağına düşmekten kurtardı"

Ekrem İmamoğlu gibi Tanju Özcan da sosyal devletin gereğini yaptı; öğrencilere barınma ve burs sağlayarak onları bu yapıların kucağına düşmekten kurtardı. Genel Başkanımız Özgür Özel'in de dediği gibi, 'İcbar yoluyla irtikap suçunun patenti varsa o da iktidardadır. Bu mantıkla suç çıkaracaksanız hiçbir AKP'li dışarıda kalamaz.'"