Murat Emir: "Tanju Özcan'ın Tutuklanması Siyasi Bir Kumpastır" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Murat Emir: "Tanju Özcan'ın Tutuklanması Siyasi Bir Kumpastır"

04.03.2026 12:51  Güncelleme: 13:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, “Bolu Belediye Başkanımız Tanju Özcan’ın tutuklanması siyasi bir kumpastır. Suçu ne? Kurduğu vakıfla Bolu'da 500'den fazla yoksul öğrenciye burs sağlamak ve esnaftan gençlerimiz için destek istemek. AKP, gençleri yurtsuzluğa mahkûm edip kendi vakıflarına iten düzene çomak sokulduğu için bu bedeli ödetiyor. Ekrem İmamoğlu gibi Tanju Özcan da sosyal devletin gereğini yaptı; öğrencilere barınma ve burs sağlayarak onları bu yapıların kucağına düşmekten kurtardı” dedi.

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Bolu Belediye Başkanımız Tanju Özcan'ın tutuklanması siyasi bir kumpastır. Suçu ne? Kurduğu vakıfla Bolu'da 500'den fazla yoksul öğrenciye burs sağlamak ve esnaftan gençlerimiz için destek istemek. AKP, gençleri yurtsuzluğa mahküm edip kendi vakıflarına iten düzene çomak sokulduğu için bu bedeli ödetiyor. Ekrem İmamoğlu gibi Tanju Özcan da sosyal devletin gereğini yaptı; öğrencilere barınma ve burs sağlayarak onları bu yapıların kucağına düşmekten kurtardı" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, sosyal medya hesabından Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın tutuklanmasına ilişkin açıklama yaptı. Emir, şunları kaydetti:

"Bolu Belediye Başkanımız Tanju Özcan'ın tutuklanması siyasi bir kumpastır. Suçu ne? Kurduğu vakıfla Bolu'da 500'den fazla yoksul öğrenciye burs sağlamak ve esnaftan gençlerimiz için destek istemek. AKP, gençleri yurtsuzluğa mahküm edip kendi vakıflarına iten düzene çomak sokulduğu için bu bedeli ödetiyor."

"Devletin bütçesinden bu ayrıcalıklı vakıflara her yıl yüz milyonlarca lira nakit bu yolla akıtılıyor"

Tanju Başkan'a esnaftan burs istediği için icbar yoluyla irtikap yani zorla menfaat sağlama suçlaması yöneltilirken asıl çifte standart devletin zirvesinde yaşanıyor. Ankara doğal gaz ihalesini alan Başkentgaz'ın, yüzde 100 vergi muafiyetinden yararlanmak için Kızılay'ı paravan yapıp Ensar Vakfı'na tam 8 milyon dolar aktarması hayırseverlik sayılıyor. Sadece bu kadar da değil. Kamudan on milyarlarca liralık devasa ihaleler alan ve defalarca vergi muafiyetinden yararlandırılan Cengiz ve Kalyon gibi mega şirketlerin, ihale havuzundan TÜRGEV ve TÜGVA'ya aktardıkları milyonlar yasal kabul ediliyor. Devletin bütçesinden bu ayrıcalıklı vakıflara her yıl yüz milyonlarca lira nakit bu yolla akıtılıyor. Amaç, yoksul bırakılan gençleri TÜRGEV ve TÜGVA'ya mecbur bırakıp onlardan 'eleman' devşirmek. Sızdırılan TÜGVA belgeleri bu vakıfların ordu, emniyet ve yargıda nasıl bir kadrolaşma ve fişleme merkezi olarak çalıştığını zaten bütün çıplaklığıyla ispatlamıştı.

"İmamoğlu gibi Özcan da öğrencilere barınma ve burs sağlayarak onları bu yapıların kucağına düşmekten kurtardı"

Ekrem İmamoğlu gibi Tanju Özcan da sosyal devletin gereğini yaptı; öğrencilere barınma ve burs sağlayarak onları bu yapıların kucağına düşmekten kurtardı. Genel Başkanımız Özgür Özel'in de dediği gibi, 'İcbar yoluyla irtikap suçunun patenti varsa o da iktidardadır. Bu mantıkla suç çıkaracaksanız hiçbir AKP'li dışarıda kalamaz.'"

Kaynak: ANKA

Ekrem İmamoğlu, Tanju Özcan, Murat Emir, Ekonomi, Güncel, Burs, Bolu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Murat Emir: 'Tanju Özcan'ın Tutuklanması Siyasi Bir Kumpastır' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatma öğretmenin 11 yaşındaki oğluyla ilgili kahreden detay Fatma öğretmenin 11 yaşındaki oğluyla ilgili kahreden detay
Başa geçmek için her yolu deniyor: Rıza Pehlevi, İran halkına laiklik vaat etti Başa geçmek için her yolu deniyor: Rıza Pehlevi, İran halkına laiklik vaat etti
Savaşın en önemli kaybı Dev gemiyi batırdılar Savaşın en önemli kaybı! Dev gemiyi batırdılar
Dursun Özbek’ten ’’maaşlar ödenmiyor’’ iddiasına net yanıt: Külliyen yalan Dursun Özbek'ten ''maaşlar ödenmiyor'' iddiasına net yanıt: Külliyen yalan
Görüntü Türkiye’den Bir ilimizde Hamaney için sokaklara döküldüler Görüntü Türkiye'den! Bir ilimizde Hamaney için sokaklara döküldüler
UEFA’dan Arda Turan’ın Türkiye talebine cevap İşte maçın oynanacağı stadyum UEFA'dan Arda Turan'ın Türkiye talebine cevap! İşte maçın oynanacağı stadyum

13:37
Ronaldo savaştan mı kaçtı Gündem olan soru sonunda yanıt buldu
Ronaldo savaştan mı kaçtı! Gündem olan soru sonunda yanıt buldu
13:30
İşte İran’a açık çek veren Burkina Faso’nun askeri gücü
İşte İran'a açık çek veren Burkina Faso'nun askeri gücü
13:09
İnfial yaratan BAE iddiası Cumhurbaşkanlığından yalanlama geldi
İnfial yaratan BAE iddiası! Cumhurbaşkanlığından yalanlama geldi
13:01
İran’a savaşta hiç beklemediği bir darbe daha: 150 kişi kayıp
İran'a savaşta hiç beklemediği bir darbe daha: 150 kişi kayıp
13:00
Savaş sürerken Çin’den dikkat çeken adım Başarıyla fırlattılar
Savaş sürerken Çin'den dikkat çeken adım! Başarıyla fırlattılar
11:53
ABD ve İsrail’i endişelendiren haber: İran, görünmez füzelerini devreye sokabilir
ABD ve İsrail'i endişelendiren haber: İran, görünmez füzelerini devreye sokabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2026 13:58:36. #.0.4#
SON DAKİKA: Murat Emir: "Tanju Özcan'ın Tutuklanması Siyasi Bir Kumpastır" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.