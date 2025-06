Murat Emir, TBMM'de Ekrem İmamoğlu'nun Posterini Açtı

(ANKARA)-CHP Grup Başkanvekili Murat Emir TBMM Genel Kurulu'nda tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun posterini açarak, "TBMM'de, milletin iradesini yok sayanlara her an her dakika milyonların Cumhurbaşkanı adayı olarak yanında görmek istediği ancak iktidarın korkudan posterlerinin taşınmasını dahi yasakladığı Ekrem İmamoğlu'nu hatırlatmaya devam edeceğiz!" açıklamasında bulundu.

CHP Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Murat Emir Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin(TBMM) Genel Kurulu'nda Silivri Cezaevinde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun posterini açtı. Emir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile şu ifadeleri kullandı:

"Seçilmiş belediye başkanlarımız, yol arkadaşlarımızın her biri için adalet sağlanana kadar; milletimizin iradesini temsil ettiğimiz TBMM'de, milletin iradesini yok sayanlara her an her dakika milyonların Cumhurbaşkanı adayı olarak yanında görmek istediği ancak iktidarın korkudan posterlerinin taşınmasını dahi yasakladığı Ekrem İmamoğlu'nu hatırlatmaya devam edeceğiz!"