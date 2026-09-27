Murat Emir, Yalova'daki tersane hissesinde 6 ayda yüzde 1.289 artış öne sürdü - Son Dakika
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Murat Emir, Yalova'daki tersane hissesinde 6 ayda yüzde 1.289 artış öne sürdü

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Murat Emir, Yalova\'daki tersane hissesinde 6 ayda yüzde 1.289 artış öne sürdü
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YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, fon soruşturmasında Yalova'daki tersane hissesinin 6 ayda yüzde 1.289 değerlendiğini ve fiili dolaşımdaki payların yüzde 96'sının 5 fonda olduğunu öne sürdü. Emir, bazı siyasi ve bürokratik isimlerin yakınlarına ilişkin iddialar yöneltti.

(ANKARA) - YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, fon soruşturmasına ilişkin yaptığı açıklamada, Yalova'daki bir tersane şirketinin hisselerinde altı ayda yüzde bin 289'luk değer artışı yaşandığını ve fiili dolaşımdaki hisselerin yüzde 96'sının beş fonun elinde bulunduğunu öne sürdü. Emir, şirket yönetimi ve hisse işlemleri üzerinden bazı siyasi ve bürokratik isimlerin yakınlarına ilişkin iddialarda bulundu.

YENİ Parti Grup Başkanvekili Emir, sosyal medya hesabından "Asrın Vurgunu" başlığıyla fon soruşturmasına ilişkin açıklama yaptı. Emir, şunları kaydetti:

"Yalova'da orta ölçekli bir tersane, 6 ayda yüzde 1.289 değerleniyor, 292 milyar TL'ye ulaşıyor. Fiili dolaşımdaki hissenin yüzde 96'sı 5 fonun elinde. Şirketin başında Özdemir Ataseven var. AKP Tuzla'dan yetişme, eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'nın eski yardımcısı. Kendisi ve oğlu Gökhan Ataseven, fon soruşturmasında tutuklandı. Yönetim kurulunda, İskender Balcı var. Kimin damadı? Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik'in. Kriz patlamadan üç hafta önce, sessizce istifa etti. Hisseleri elinde tutan, AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya. Nisanda girdi, eylülde milyarlarca lira kar ile çıktı. Bir tersane. Bir damat. Bir bakan yardımcısı. Bir parti genel başkan yardımcısı. Bir eski belediye başkanı. ve 500 bin mağdur yatırımcı. Hepiniz oradasınız be."

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: Murat Emir, Yalova'daki tersane hissesinde 6 ayda yüzde 1.289 artış öne sürdü - Son Dakika
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