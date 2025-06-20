Murat'ın Askerlik Hayali Gerçek Oldu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gelişim bozukluğu ve kalp yetmezliği hastalığı bulunan Murat Beyazıt'ı (35), İl Jandarma Komutanlığı bir günlük temsili askerlik yaptırarak hayalini kurduğu üniformaya kavuşturdu.

Osman Yılmaz Mahallesi'nde yaşayan Murat Beyazıt, gelişim bozukluğu ve kalp yetmezliği olduğu için askerlik yaşı geldiğinde çok istediği askerliği yapamamanın üzüntüsünü yaşadı.

Arkadaşları Yusuf Uzun, Engin Kara ve Mümin Erdoğan, Murat'ın askerlik hayalini gerçekleştirmek istediğini öğrenince Gebze İlçe Jandarma Komutanlığıyla iletişime geçti. Durumdan haberdar olan İlçe Jandarma Komutanlığı da Murat'ın hayalini gerçekleştirmek için ailesiyle görüştü.

Hayalini kurduğu kamuflajı giyen Murat için Gaziler Mahallesi 1776. Sokak'ta bulunan garajda asker eğlencesi düzenlendi. Mahalle sakinleri ve arkadaşları Murat ile birlikte halay çekerek oyun havaları oynadı.

Bir gün temsili askerlik yapan Murat, çok istediği askeri üniformaya kavuşmanın mutluluğunu yaşayarak, görevini yerine getirdi.

Programa, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebze İlçe Jandarma Komutanı Muharrem Poyraz, Gebze Kaymakamlığı Vakfı Müdürü Abdurrahman Tokmak, siyasi parti temsilcileri, esnaflar ile vatandaşlar katıldı.

Askerlik görevini yerine getirmenin mutluluğunu yaşayan Murat Beyazıt, AA muhabirine bir kez daha asker ocağına çağırsalar yeniden isteyerek gideceğini söyledi.

Askerlik yapmanın çok güzel bir duygu olduğunu ifade eden Beyazıt, "Askerlik yaptığımız gün çok güzel geçti. Kışlada gezdik, eğlendik ve tekmil getirdik. Her erkeğin hayalidir askerlik yapmak." dedi.

Beyazıt, gelen misafirlerin kendisine askeri üniformayı çok yakıştırdığını dile getirerek, çevreden aldığı güzel geri dönüşlerden dolayı da mutluluk duyduğunu belirtti.