Murat Kaya\'nın Annesi Toprağa Verildi

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AK Parti Sakarya Milletvekili Murat Kaya'nın 92 yaşında vefat eden annesinin cenazesi Geyve ilçesinde toprağa verildi.

Bir süredir tedavi gördüğü Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitiren Fehime Kaya'nın cenazesi, Geyve Merkez Camisi'ne getirildi.

Milletvekili Kaya ve aile yakınları, burada taziyeleri kabul etti.

Kaya'nın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Merkez Mezarlığı'na defnedildi.

Törene, Sakarya Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Sakarya milletvekilleri Lütfi Bayraktar, Çiğdem Erdoğan, Ali İnci, Ertuğrul Kocacık, Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Jandarma Komutanı Albay Nejdet Karaca, ilçe belediye başkanları, siyasi ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.