Murat Keleş\'in Çay Ocağı\'nda Tarih

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BURDUR'da çay ocağı işleten Murat Keleş (52) iş yerinde eski dönemlerde kullanılan alet ve malzemeleri sergiliyor.

Burdur merkez Gazi Caddesi üzerindeki bir pasajda 26 yıldır çay ocağı işleten Murat Keleş, eski yıllarda kullanılan mutfak eşyaları ve tarım aletleri gibi malzemeleri iş yerinde sergiliyor. Murat Keleş, "26 yıldır burada çay ocağı işletmeciliği yapıyorum. İşe başladığımdan bu yana eşten dosttan topladığım tarım aletleri, mutfak eşyaları gibi malzemeleri sergiliyorum. Sergilediğim malzemeler, müşterilerimizin ilgisini çekiyor" dedi.

Haber - Kamera: Mesut MADAN