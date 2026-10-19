Murat Koçak'ın avukatı Halk TV fonlama haberini yalanladı, tekzip gönderdi - Son Dakika
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Murat Koçak'ın avukatı Halk TV fonlama haberini yalanladı, tekzip gönderdi

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Murat Koçak\'ın avukatı Halk TV fonlama haberini yalanladı, tekzip gönderdi
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Murat Koçak'ın avukatı Eren Toprak, 'Halk TV'yi İzmir Büyükşehir fonlamış' başlıklı habere tekzip göndererek iddiaları yalanladı. Koçak'ın etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmadığı ve isnadı kabul etmediği belirtildi; suç duyurusunda bulunulacağı bildirildi.

(ANKARA) - Halk TV soruşturması kapsamında tutuklanan İzmir Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Dairesi eski Başkanı Murat Koçak'ın avukatı, müvekkiline ilişkin iddialar içeren "Halk TV'yi İzmir Büyükşehir fonlamış" başlıklı haberi yalanladı.

Koçak'ın avukatı Eren Toprak tarafından gazeteye tekzip gönderildiği bildirildi.

Buna göre, haberde geçen, "Soruşturma kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan Murat Koçak, rüşvet aldığını kabul etti" ifadelerinin gerçeğe aykırı olduğu, Murat Koçak'ın soruşturmanın hiçbir aşamasında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmadığı, bu yöndeki soruya açıkça olumsuz cevap verdiği; kollukta, Cumhuriyet savcılığında ve sulh ceza hakimliğinde verdiği ifadelerin tamamında kendisine yöneltilen isnadı kabul etmediği ve bunların soruşturma dosyasındaki tutanaklarla sabit olduğu belirtildi.

Hakkında henüz bir iddianame dahi düzenlenmemiş bir kişinin suçu ikrar ettiğinin yazılmasının, masumiyet karinesini ve kişilik haklarını ağır biçimde ihlal ettiği kaydedilen açıklamada, konuyla ilgili ayrıca suç duyurusunda bulunulacağı ifade edildi

Kaynak: ANKA
Murat KoçakPolitikaGüncelİzmirSon Dakika

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