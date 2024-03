Murat Kurum, İmamoğlu\'nu eleştirerek istifa çağrısı yaptı

Güncel

15 yıl sonra bir kez daha \'one minute\' dedi

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirerek "Metro duraklarındaki o durumu, metrobüs duraklarındaki o eziyeti görsem ben olsam emin olun istifa ederim." dedi.

Pendik'teki bir otelde düzenlenen Ülkü Ocakları Buluşması'na katılan Kurum, seçim şarkısı eşliğinde çıktığı sahnede katılımcıları selamladı.

Kurum, konuşmasında, seçim kampanyasına tüm İstanbul sevdalılarıyla birlikte heyecanla başladıklarını ve 2 aydır sahada olduklarını hatırlattı.

Çalışmalara ilk günkü heyecanlarıyla devam ettiklerini dile getiren Kurum, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye desteğinden dolayı teşekkür etti.

İstanbul'u liyakatsiz ellerden kurtarıp emin ellere kavuşturmayı hedeflediklerini, tüm İstanbulluları kucaklayacaklarını, sorunlarına çözüm bulmak için gerekli her türlü gayreti sergileyeceklerini anlatan Kurum, konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İBB Başkanı İmamoğlu'nun, katıldığı bir programda yöneltilen "Temelini attığınız bir metro projesi var mı?" sorusuna "Mahmutbey- Esenyurt, Çekmeköy- Sancaktepe ve Göztepe Ataşehir Metro hatlarının temelini attığını" söylediği" hatırlatılması üzerine Kurum, şu değerlendirmede bulundu:

"Değersiz ve ilgisiz başkan dediğimiz zaman zoruna gidiyor ama işte ilgisiz olduğunu buradan da anlayabiliyoruz. Maalesef yapılan işlerin, yapılan metro hatlarının ne zaman başladığını dahi bilmeyen çok rahat bir şekilde de yalan söyleyip 'Ben attım' diyebilecek kadar ileriye gidebilen bir belediye başkanı."

Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde CHP'li meclis grubunun, 2017'de söz konusu 3 hattın yapımı için verilecek krediye itiraz ettiğine dikkati çeken Kurum, "Bırakın temelini atmayı, yapılan işe her zaman olduğu gibi yine engel olmak, takoz olmak için aynı anlayıştalar." dedi.

İstanbulluların artık yorulup sıkıldığını ifade eden Kurum, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İstanbul bir an önce bu hizmetlerin yapılmasını bekliyor. Sokakta metro, metrobüs kuyruklarındaki sıkıntıları her gün görüyoruz. Bunlar bir film değil, korku filmi. Metro duraklarındaki o durumu, metrobüs duraklarındaki o eziyeti görsem ben olsam emin olun istifa ederim. Bırakın 5 yıllık yeni bir dönemde kendisini İstanbul'da görmeyi şu an görevinden istifa etmesini bekliyoruz. Böyle bir anlayış olabilir mi? Hem iş yapmayacaksın, yapılan işe sahip çıkmaya çalışacaksın hem de oradaki emekleri, alın terini yok sayacaksın."

"Hiçbir anne çocuğunun güvenliğinden endişe etmeyecek." vaadi hatırlatılarak "İstanbul'da nasıl bir güvenlik açığı var?" sorusu yöneltilen Kurum, İstanbul'da kadınların metrobüse, otobüse bindiklerinde evlerine gidemedikleri, buna ilişkin bir hizmet olmadığını söyledi.

Gece geç saatlerde okuldan veya işinden çıkan kadınların otobüsler ve hatlar kaldırıldığı için endişe içinde metrobüse bindiğini, metrobüslerin yandığını ve insanların dip dibe yolculuk yaptığını belirten Kurum, kentin sokaklarını huzurlu ve güvenli hale getirecekleri vaadinde bulundu.

Kent Lokantaları sorusu

Murat Kurum, "seçimi kazandığı takdirde Kent Lokantaları ile ilgili bir planlama yapıp yapmayacağı" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Kent lokantasını bir proje olarak İstanbul'a sunmak, çok büyük bir projeymiş gibi bahsetmek bizi hayretlere düşürüyor. İki gecede İstanbul'un 39 ilçesine lokanta, sosyal tesis açarız. Bunu sanki bir işmiş gibi, sanki marifetmiş gibi anlatıp, yarım çay bardağı su verip, süt verip bunu bir hizmet gibi milleti kandırmaya yönelik söylemlerden artık biz sıkıldık, yorulduk. İstanbul'un her yerine o sosyal tesislerimizi o zarar ettirdikleri Beltur'la yeniden kazandıracağız."

İstanbul'un 39 ilçesindeki 964 mahalleye kahve dükkanları, gençlerin faydalanacağı kıraathaneler, kütüphaneleri 6 ayda kazandırabileceklerini anlatan Kurum, "Öyle 4 tane lokanta açıp 'Biz iş yaptık' diye milletin karşısına çıkmaktan utanırız." değerlendirmesinde bulundu.

Programa, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ile Ülkü Ocakları İstanbul İl Başkanı Alparslan Doğan da katıldı.