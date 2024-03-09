Murat Kurum: İstanbul'da araç trafiğini çözemedikleri gibi artık bu milleti yaya trafiğine reva gördüler - Son Dakika
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Murat Kurum: İstanbul'da araç trafiğini çözemedikleri gibi artık bu milleti yaya trafiğine reva gördüler

Murat Kurum: İstanbul\'da araç trafiğini çözemedikleri gibi artık bu milleti yaya trafiğine reva gördüler

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, İstanbul'da araç trafiğinin çözülmediğini ve milletin yaya trafiğine mahkum edildiğini söyledi. Kurum, mevcut İBB yönetiminin kenti afetlere hazırlamak için hiçbir proje başlatmadığını ve kaynakların boşa harcandığını belirtti. Ayrıca, İstanbul'un ulaşım problemlerine de değinen Kurum, metro ve metrobüs kuyruklarının izdiham olduğunu ifade etti.

09.03.2024 20:54  Güncelleme: 20:58
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Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, "Emin olun şuradaki izdiham kadar metro kuyruğunda izdiham var. Şuradaki kalabalık kadar metrobüs durağında kalabalık var. İstanbul'da araç trafiğini çözemedikleri gibi artık bu milleti yaya trafiğine reva gördüler. Yürüyerek gidin biz yapamıyoruz bu işi, diyorlar." dedi.

Esenler Meydanı'ndaki mitingde konuşan Kurum, mevcut İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetiminin İstanbul'da çakılı çivisi olmadığını, kenti afetlere hazırlamak için Esenler'de tek bir proje başlatmadığını söyledi.

İstanbul'un kaynaklarının boşa harcandığının altını çizen Kurum, "İnşallah fişi 31 Mart akşamı çekeceğiz." dedi.

Kurum, mevcut İBB yönetiminin milletin aklıyla alay ederek aynı deprem planını 3 kez yayınladığını belirterek, "Deprem seferberliği ilan etmekten öteye gidemediler." diye konuştu.

Kentin ulaşım problemlerine değinen Kurum, "Dün bir kez daha gördüm. Emin olun şuradaki izdiham kadar metro kuyruğunda izdiham var. Şuradaki kalabalık kadar metrobüs durağında kalabalık var. İstanbul'da araç trafiğini çözemedikleri gibi artık bu milleti yaya trafiğine reva gördüler. Yürüyerek gidin biz yapamıyoruz bu işi, diyorlar." ifadesini kullandı.

Kurum, Zincirlikuyu, Zeytinburnu ve Şirinevler'deki yaya üst geçitlerinin halinin ortada olduğunu dile getirerek, "İstanbulluların bu çilesini görünce bunların hiç yüzü kızarmıyor. Utanma sıkılma da yok. Utanmadıkları gibi bir de yalan söylüyorlar." diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "sıfırdan başlayıp temelini attım" dediği Mahmutbey Esenyurt Metro Hattı'nın başlama tarihinin 21 Ağustos 2017 olduğunu belirten Kurum, Çekmeköy- Sancaktepe Metro Hattı ile Göztepe- Ataşehir Metro Hattı'nın başlama tarihlerinin ise 28 Nisan 2017 olduğunu kaydetti.

İstanbul'un trafik sorununun çözülmeme nedeninin ihmalkarlıktan kaynaklandığını vurgulayan Kurum, ilçede Nostaljik Tramvay Projesi'ni başlatacaklarını, millet bahçesi ile altı otopark olan yeni ve modern bir nikah salonu yapacaklarını, çocuk köyü ile Engelsiz Yaşam Merkezi inşa edeceklerini anlattı.

Mitinge, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, milletvekilleri ve parti ilçe temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Murat Kurum: İstanbul'da araç trafiğini çözemedikleri gibi artık bu milleti yaya trafiğine reva gördüler - Son Dakika

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