Murat Kurum'un İsmi Malatya'da Bir Caddeye Verildi - Son Dakika
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Murat Kurum'un İsmi Malatya'da Bir Caddeye Verildi

16.07.2026 16:50
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Çevre Bakanı Murat Kurum'un ismi, Malatya'da bir caddeye verildi. Kurum, vefa dolu paylaşımlarda bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un ismi, Büyükşehir Belediyesince Malatya'da bir caddeye verildi.

Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Malatya'nın vefasının yine gönlüne dokunduğunu belirtti.

Daha önce layık görüldüğü fahri hemşehrilik beratının Malatya ile aralarındaki gönül bağının en kıymetli nişanelerinden biri olduğunu ifade eden Kurum, şunları kaydetti:

"Bugün ismimin bu güzel şehrimizin yeniden hayat bulan caddelerinden birine verilmesi de aynı şekilde benim için büyük bir onur ve derin bir vefa anlamı taşıyor. Bu kararın Malatya Büyükşehir Belediye Meclisimizce oy birliğiyle alınması ise beni ayrıca sevindirdi. Başta Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Sami Er olmak üzere meclis üyelerimize ve tüm hemşehrilerime kalpten teşekkür ediyorum. Bu güzel şehre ve hemşehrilerimize daha nice hizmetler yapabilmeyi diliyorum."

Kaynak: AA

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