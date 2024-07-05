Murat Nehri'nden elde edilen balıklar vatandaşlara ek gelir sağlıyor - Son Dakika
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Murat Nehri'nden elde edilen balıklar vatandaşlara ek gelir sağlıyor

Ağrı'da Murat Nehri'nde balık avlayan vatandaşlar, tuttukları balıkları satarak ek gelir elde ediyor. Yıllardır bu işi yapan bir vatandaş, yakaladığı balıkları evin masraflarını karşılamak ve ailesine destek olmak için sattığını belirtiyor.

05.07.2024 21:35
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Murat Nehri'nin bereketli suyu vatandaşın geçim kaynağı oldu

AĞRI - Ağrı'da vatandaşlar, Murat Nehri'nde avladıkları balıkları şehir merkezinde satarak, ek gelir elde ediyor.

Ağrı Murat Nehri'nde, balıkçılığa hobi olarak başlayan ve daha sonra alternatif geçim kaynağı olarak kullanan vatandaşlar, attıkları ağlarla nehirde balık avladı.

Yılın büyük bir bölümünde Murat Nehri'nden balık avlayarak para kazanmaya çalışan vatandaşlar, tuttukları balıkları satarak gelir elde ediyor.

Yıllardır nehirde balık avladığını söyleyen Yılmaz Acar, "Yıllardır balık yakalıyorum, daha önce hobi olarak başladım, şimdi ise para kazanmak için satıyorum, aileye yardımcı olmak için, bugün hemen hemen 7-8 kilo balık yakaladım. Kilosu 50 TL'ye geliyor. İşte onunla evin masraflarını karşılıyorum, mutfak masraflarına katkıda bulunuyorum. Havalar sıcak olunca arkadaşlarla geliyoruz. Her birimiz 7-8 kilo balık yakalıyoruz, satıyoruz, kendi evimize de götürüyoruz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

Murat Nehri, Ağrı, Yaşam, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Murat Nehri'nden elde edilen balıklar vatandaşlara ek gelir sağlıyor - Son Dakika

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