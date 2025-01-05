Murat Övüç gözaltına alındı, adli kontrolle serbest

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Paylaştığı bir videoda "dini değerleri aşağıladığı" gerekçesiyle gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Murat Övüç (57), adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında harekete geçen polis ekipleri, 2 Ocak'ta sosyal medyada yayımlanan bir erkeğin başörtüsü taktığı görüntüleri inceledi.

Görüntülerdeki kişi olan sosyal medya fenomeni Murat Övüç "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağıladığı" gerekçesiyle Beyoğlu'nda gözaltına alındı.

Övüç'ün, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama, Türk milletini, Cumhuriyet'i, devletin kurum ve organlarını aşağılama, kasten yaralama, güveni kötüye kullanma" gibi suçlardan kaydının olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Övüç, savcılık ifadesi sonrası çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.