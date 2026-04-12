Murat Ülker, İbrahim Kalın'ın Heidegger Kitabını Değerlendirdi

12.04.2026 15:19
İş insanı Murat Ülker, İbrahim Kalın'ın yeni kitabını değerlendirerek Heidegger'in düşüncelerinin Batı ve Doğu felsefeleri arasındaki bağlantılarını tartıştı. Kalın'ı eleştirenlerin çoğunun kitabı okumadan yorum yaptığını belirten Ülker, eserin modernlik eleştirisinin derinliğini ve kişisel bir düşünce yolculuğu olduğunu vurguladı.

İş insanı Murat Ülker, MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın 'Heidegger'in Kulübesine Yolculuk' kitabını değerlendirdi. Ülker, kitabın Kalın'ın 2019'da Almanya'daki Heidegger'in kulübesini ziyaretiyle başladığını ve burada Heidegger'le hayali bir sohbete girerek Batı ve Doğu düşünceleri arasında felsefi bir temas alanı açtığını ifade etti. Kitap, Batı düşüncesinin varlık sorusunu unutmasını ve bunun aşılması için varlığa dönmenin gerekliliğini tartışıyor. Ülker, Kalın'ın Heidegger'e İslami düşünce ve tevhit anlayışıyla yaklaştığını, iki geleneğin varlığın unutulmasına dair söylediklerini tamamladığını gösterdiğini belirtti.

Kitaba en fazla tepkinin solcu kesimden geldiğini, özellikle Heidegger'in kulübesi önünde tespihle poz verilmesine gıcık olunduğunu söyleyen Ülker, muhafazakarların varoluş krizlerine Heidegger'i kullanarak çözüm aradığı eleştirilerine karşı Kalın'ın mesajının zekice olduğunu vurguladı. Heidegger'in Nazi bağlantısına değinen Ülker, Kalın'ın Heidegger'in siyasi yanlışlarına rağmen varlık felsefesinin derinliğini ve modernlik eleştirisinin önemini savunduğunu aktardı. Kitap, Heidegger'in modernliğe karşı olduğunu, teknik dünyayı eleştirdiğini ve Kalın'ın Heidegger'in asıl meselesinin metafizik olduğunu söylediğini anlatıyor.

Ülker, Kalın'ın Heidegger'i reddetmediğini, onun felsefesini yorumlayarak varlık tasavvuruna ulaştığını belirtti. Kitabı eleştirenlerin çoğunun okumadan yazdığını söyleyen Ülker, kitabı beğendiğini, ilginç bulduğunu ve Türkçe'ye geçen Arapça, Farsça, Osmanlıca sözcüklerle felsefe yapmasının kelime dağarcığını geliştirdiğini ifade etti. Heidegger'in varlık sorusunu temel aldığını ve modern çağın ontolojik krizini tartıştığını anlatan Ülker, kitabın sıradan bir özet olmadığını, modernliğin ruhunu sorgulayan bir düşünce yolculuğu olduğunu vurguladı.

Kalın'ın kitabında Heidegger'in kulübesinin sembolik anlamına değinildiğini, bunun modern dünyadan çekilip düşünmeye dönmeyi temsil ettiğini belirten Ülker, Heidegger için düşünmenin soyut bir faaliyet olmadığını, varlıkla aynı yerde durabilme çabası olduğunu aktardı. Hakikat meselesinin Heidegger'de önemli olduğunu, hakikatin varlığın açığa çıkması olarak görüldüğünü söyleyen Ülker, Kalın'ın bunu tasavvuftaki kavramlarla ilişkilendirdiğini ifade etti. Heidegger'in dilin varlığın evi olduğu düşüncesine değinen Ülker, Kalın'ın dilin tek ev olmadığını, müzik ve şiir gibi alanların da varlığın açıldığı yerler olabileceğini eklediğini belirtti.

Modernlik eleştirisinin kitabın ana ekseni olduğunu, insanın dünyayla ontolojik bağını zayıflattığını anlatan Ülker, nihilizmin varlık sorusunun unutulmasının sonucu olarak görüldüğünü aktardı. Kalın'ın kitabının akademik bir çalışma olmadığını, kişisel bir yolculuk olduğunu vurgulayan Ülker, Heidegger'in temel kavramlarını İslam metafiziğiyle yorumladığını söyledi. Kitabın hiç bilmeyen okurlar için faydasının Heidegger'i modern hayat krizleriyle ilişkilendirmesi olduğunu belirten Ülker, Kalın'ın insanın hakikate açıldıkça var olduğu mesajını eklediğini ifade etti.

