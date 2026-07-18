Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal, Belediyespor Squash Takımı Sporcularını Ağırladı

(ANTALYA)- Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Türkiye Şampiyonası'nda ilk 4 ve ilk 8'de yer alarak dereceye girme başarısı gösteren Muratpaşa Belediyespor Squash Takımı sporcularını makamında ağırladı.

Muratpaşa Belediyespor Squash Takımı, 2-5 Temmuz günleri arasında İstanbul'da düzenlenen 11, 13, 15 ve 17 Yaş Altı Türkiye Squash Şampiyonası'nda önemli dereceler elde etti. Turnuvada 17 yaş erkekler kategorisinde Doruk Dalkıran Türkiye şampiyonu olurken, Emircan Eravcı 4'üncü sırada yer aldı. 15 yaş erkekler kategorisinde ise Çınar Dündar Türkiye 2'ncisi oldu. Kızlarda ise 15 yaş kategorisinde Ümmünaz Dinçer Türkiye 3'üncülüğü, İpek Şimşek ise Türkiye 4'üncülüğü elde etti. 13 yaş erkekler kategorisinde mücadele eden Atlas Türk de turnuvayı 4'üncü sırada tamamladı. Belediye Başkanı Ümit Uysal, sporcuları ve antrenörlerini elde ettikleri başarılı sonuçlardan dolayı tebrik ederken, spora ve sporcuya her zaman destek vermeyi sürdüreceklerini dile getirdi.

Muratpaşa Belediyespor Squash Takımı, 14-16 Ağustos günleri arasında Türkiye Junior Open ve 16-18 Ekim 2026 tarihinde düzenlenecek Romanya Junior Open Turnuvası için hazırlıklarını sürdürüyor.