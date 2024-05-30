Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal: Geçtiğimiz 10 yılı pırıl pırıl atlattık - Son Dakika
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Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal: Geçtiğimiz 10 yılı pırıl pırıl atlattık

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Muratpaşa Muhtarlar Derneği'nin olağan genel kurulunda yaptığı konuşmada, belediyenin ekonomik olarak başarılı bir dönem geçirdiğini ve gelecekte de bu başarının devam edeceğini belirtti.

30.05.2024 11:44
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(ANTALYA) - Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Muratpaşa Muhtarlar Derneği'nin olağan genel kurulunda "Geçtiğimiz 10 yılı pırıl pırıl atlattığımız için, aldığımız sınırlı İller Bankası payı, emlak vergisi gibi kalemleri tam alabildiğimiz için bütçemiz dönüyor, dönmeye de devam edecek" dedi.

Muratpaşa Muhtarlar Derneği'nin olağan genel kurulu, Muratpaşa Belediyesi Kültür Salonu'nda gerçekleştirildi. Düzenlenen toplantıya, Başkan Uysal'ın yanı sıra Muratpaşa Kaymakamı Orhan Burhan da katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan genel kurulda Muratpaşa Kaymakamı Burhan, muhtarlara yeni dönem çalışmalarında başarılar diledi.

Başkan Uysal ise mevcut ekonomik kriz ortamında "ekonomisi dar ancak etkisi büyük" hizmet kalemlerini tercih ettiklerini söyledi. Asfalttan çöp konteynerine, park mobilyalarından bitkilere üreten bir belediye kurgulamaları sayesinde son 10 yıllık süreci temiz bir ekonomiyle atlattıklarını aktaran Uysal, "Geçtiğimiz 10 yılı pırıl pırıl atlattığımız için, aldığımız sınırlı İller Bankası payı, emlak vergisi gibi kalemleri tam alabildiğimiz için bütçemiz dönüyor, dönmeye de devam edecek" diye konuştu.

Uysal, 2026 yılında belediyenin ekonomik olarak nefes alacağını ve bu süreci hizmet standartlarından ödün vermeden geçireceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal: Geçtiğimiz 10 yılı pırıl pırıl atlattık - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal: Geçtiğimiz 10 yılı pırıl pırıl atlattık - Son Dakika
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