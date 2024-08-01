Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Turunç Masa çağrı merkezinde telefonun başına geçti - Son Dakika
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Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Turunç Masa çağrı merkezinde telefonun başına geçti

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Turunç Masa çağrı merkezinde telefonun başına geçti, kent sakinlerinden gelen soruları cevapladı, dilek, öneri ve şikayetleri not etti. Antalya Muratpaşa Belediyesi, 2017'de ötekileştirmeye karşı bir arada yaşamayı, öfkeye karşı sevgiyi, şiddete karşı barışı güçlendirmek için 1 Ağustos'u 'Dünya Empati Günü' olarak kutlamaya başladı.

01.08.2024 14:35
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(ANTALYA) - Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Turunç Masa çağrı merkezinde telefonun başına geçti, kent sakinlerinden gelen soruları cevapladı, dilek, öneri ve şikayetleri not etti.

Antalya Muratpaşa Belediyesi, 2017'de ötekileştirmeye karşı bir arada yaşamayı, öfkeye karşı sevgiyi, şiddete karşı barışı güçlendirmek için 1 Ağustos'u "Dünya Empati Günü" olarak kutlamaya başladı. Karar, belediye meclisinde oy birliğiyle alınırken Başkan Uysal da 7 yıldır her 1 Ağustos'ta bir belediye çalışanıyla empati kurmak için onunla aynı işi yapmaya başladı.

Geçmiş yıllarda sokakları, parkları süpüren, aşevinde yardımcı olan Başkan Uysal, bu kez her iki dakikada bir telefonun çaldığı belediyenin yönetişim ve halkla ilişkiler sistemi Turunç Masa'nın çağrı merkezinde telefonun başına geçti. Haziranda 21 bin 728 telefonun cevaplandığı çağrı merkezinde Başkan Uysal, kent sakinlerinin dinledi, belediye hizmetlerinden memnun olup olmadığını sordu.

Başkan Uysal, 7 yıldır kutladıkları Dünya Empati Günü'nün dünyada kutlanması için çağrısının yeniledi. Bugünün dünyasında en gerekli olan şeyin zor durumda olan insanlarla empati yapmak olduğunu söyledi. Uysal, şöyle devam etti:

"Açlık çekenlerle, kamu hizmetlerine ulaşamayanlarla, savaş mağdurlarıyla, herkesin muhatap olduğu diğer insanlarla empati yapmasına teşvik etmek dünya barışı için, dünya demokrasisi için insanların makul ve barışçı ilişkiler kurabilmeleri için çok değerli, çok kıymetli. Bugün bütün dünyayı, bütün insanları empati yapmaya davet ediyoruz. Başta savaş mağduru Gazze ve Ukrayna'da ki insanlar olmak üzere dünyanın her yerinde ki savaş mağduru insanlarla empati yapmaya davet ediyoruz. Biz bunu teklif etmeye ve her 1 Ağustos'ta bunu uygulamaya devam edeceğiz. 1 Ağustos Dünya Empati Günü kutlu olsun."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Turunç Masa çağrı merkezinde telefonun başına geçti - Son Dakika

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