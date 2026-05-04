Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal, 11. Keşkek Şöleni'nde Yörüklerle Bir Araya Geldi

(ANTALYA) - Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya Yörük Türkmen Derneği'nin düzenlediği 11. Keşkek Şöleni'nde Yörüklerle bir araya geldi.

Varsak Kirişçiler Köyü mesire alanında düzenlenen 11. Keşkek Şöleni, Yörük kültürünün önemli simgelerinden keşkek ikramı eşliğinde gerçekleşti. Yörük çadırları etrafında toplanan katılımcılar, kültürel atmosferi yakından deneyimleme fırsatı buldu.

Yörük kültürüne ait önemli unsurların sergilendiği şölende ayrıca, Yörük göç kültürünün simgelerinden develer de yer aldı. Geleneksel Yörük kıyafetleri giyerek halk oyunları oynayan katılımcılar ise etkinliğe renk kattı.

Şölende tuluk başına geçerek keşkek döven Uysal, "Giderek toylarımızın enerjisi yükseliyor. Zindeliği artıyor. Çünkü bu kültürel dayanışma ortamına bugünlerde daha çok ihtiyacımız var" dedi.

Uysal, Yörük kültürünün temel özelliklerine de değinerek, şunları söyledi:

"Yörük dediğin zaman 24 saat çalışma akla gelir, tam mesai akla gelir. Dalgınlığa gelmez; hayvanlarımızı kurt kapar. Yörük deyince uzak diyarları yakın eylemek akla gelir. Yörük deyince barışçıl ilişkiler kurmak, ama mukavemetinin yüksek olması, hayata karşı direncinin, mücadelesinin yüksek olması akla gelir. Yörük deyince tabiatla, doğayla barışıklık akla gelir. Sürdürülebilirlik diyorlar ya günümüzde; Biz onu yüzyıllarca yaşamışız, hayatımızın bir parçası haline getirmişiz. Tarihimizin de en büyük sıçrayışını, yok olma noktasındayken var olmayı, ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde başarmışız. Gelecekte de inşallah ülkemizin içinde bulunduğu sıkıntılardan bizi çıkaracak olan Yörük kültürüdür. Muhtaç olduğumuz kudret, geçmişimizdeki o muhteşem hayat felsefesindedir. Onu geleceğe uyarlayarak, bugünün üretim biçimine, yargılarına ve ortamına uyarlayarak geçmişten gelip geleceğimizi de aydınlatacaktır."