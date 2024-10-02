Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal, Avrupa Sürdürülebilir Kentler Konferansı'nda Türkiye'nin AB üyeliğine vurgu yaptı - Son Dakika
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Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal, Avrupa Sürdürülebilir Kentler Konferansı'nda Türkiye'nin AB üyeliğine vurgu yaptı

Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal, Avrupa Sürdürülebilir Kentler Konferansı\'nda Türkiye\'nin AB üyeliğine vurgu yaptı

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Danimarka'da düzenlenen konferansta Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyeliği ile demokratik değerlerin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Uysal, yerel yönetimlerin iklim değişikliği ile mücadelede iş birliği yapmasının önemine dikkat çekti.

02.10.2024 11:40  Güncelleme: 11:42
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(ANTALYA) - Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Danimarka'da düzenlenen Avrupa Sürdürülebilir Kentler Konferansı'nda konuştu. Uysal, " Türkiye'nin AB'ye tam üyeliği, hem Türkiye hem de Avrupa için demokratik değerlerin, insan haklarının ve hukukun üstünlüğünün güçlendirilmesi açısından çok önemlidir. Atatürk tarafından kurulan Cumhuriyet'in yeri Avrupa Birliği içerisinde olmalıdır" dedi.

Başkan Uysal, Danimarka'nın Aalborg kentinde yerel yönetimlerin ve şehirlerin sürdürülebilirlik alanındaki deneyimlerini paylaşmaları, ortak sorunlara çözümler geliştirmeleri ve iklim değişikliğiyle mücadelede daha güçlü iş birlikleri kurmalarını amaçlayan Avrupa Sürdürülebilir Kentler Konferansı'na katıldı.

Uysal, konferansta yaptığı konuşmada, modern Türkiye'nin kurucusu Atatürk'ün hedefi doğrultusunda Türkiye Cumhuriyeti'nin her zaman yüzünü Batı'ya döndüğünü belirtti. Bu uzun sürece rağmen Türkiye'nin henüz Avrupa Birliği'nin (AB) tam üyesi olamadığının altını çizen Başkan Uysal, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin AB'ye tam üyeliği, hem Türkiye hem de Avrupa için demokratik değerlerin, insan haklarının ve hukukun üstünlüğünün güçlendirilmesi açısından çok önemlidir. Atatürk tarafından kurulan Cumhuriyetin yeri Avrupa Birliği içerisinde olmalıdır. Türkiye'nin şehirleri olarak, bu sürece her zaman katkıda bulunmaya ve sürdürülebilir bir gelecek için iş birliği yapmaya hazırız. Birlikte, yalnızca bölgemizde değil, küresel ölçekte de daha sürdürülebilir ve yaşanabilir bir gelecek için çalışabiliriz. İklim tarafsızlığı ve ekonomik kalkınma arasındaki dengeyi kurmak, şehirlerimizin geleceği için hayati öneme sahiptir. Şehir yönetimleri, sanayi temsilcileri ve özel yatırımcıların ortak hareket etmesi, iklim politikalarının uygulanmasını hızlandıracaktır. Özellikle binaların enerji verimliliği ve sürdürülebilir ulaşım konusunda sağlanacak iş birlikleri, hem çevresel hedeflerimize ulaşmamızı hem de ekonomik büyümeyi destekleyecektir."

Bu geçiş sürecinde şehirler ve iş dünyası arasında güçlü bir iş birliği ile etkili ve kapsayıcı bir planlamanın gerekliliğine vurgu yapan Uysal, yatırım teşvikleri, ortak finansman modelleri ve uzun vadeli sürdürülebilirlik stratejileri oluşturulması gerektiğini belirtti. Yerel yönetimlerin, sanayi temsilcileriyle birlikte karar alma süreçlerine katılmasının yalnızca iklim hedeflerine ulaşmayı değil, aynı zamanda ekonomik fırsatlar yaratmayı da sağlayacağını sözlerine ekleyen Uysal, "Muratpaşa Belediyesi olarak bizler, bu sürecin bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz ve daha sürdürülebilir bir gelecek için tüm paydaşlarla iş birliğine hazırız" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal, Avrupa Sürdürülebilir Kentler Konferansı'nda Türkiye'nin AB üyeliğine vurgu yaptı - Son Dakika

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