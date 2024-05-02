Muratpaşa Belediyesi, Erdal İnönü Kent Parkı'nda Ödüllü Satranç Turnuvası Düzenledi - Son Dakika
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Muratpaşa Belediyesi, Erdal İnönü Kent Parkı'nda Ödüllü Satranç Turnuvası Düzenledi

Muratpaşa Belediyesi, Erdal İnönü Kent Parkı\'nda Ödüllü Satranç Turnuvası Düzenledi

Muratpaşa Belediyesi, Türkiye Satranç Federasyonu iş birliğiyle Prof. Dr. Erdal İnönü Kent Parkı'nda ödüllü satranç turnuvası düzenledi. Turnuvaya 100'e yakın sporcu katıldı ve dereceye giren 6 yarışmacıya madalyaları verildi.

02.05.2024 11:42  Güncelleme: 11:46
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(ANTALYA) - Muratpaşa Belediyesi, Türkiye Satranç Federasyonu iş birliğiyle Prof. Dr. Erdal İnönü Kent Parkı'nda ödüllü satranç turnuvası düzenledi.

Muratpaşa Belediyesi, Türkiye Satranç Federasyonu iş birliğiyle açık yaş genel kategori ve 12 yaş altı kategori olmak üzere iki kategoriden oluşan bir satranç turnuvası düzenledi. Prof. Dr. Erdal İnönü Kent Parkı'nda 10.30-19.00 saatleri arasında düzenlenen turnuvaya 100'e yakın sporcu katıldı. Yaklaşık 9 saat süren mücadelenin sonunda dereceye girmeyi başaran 6 yarışmacıya madalyaları verildi.

Açık yaş genel kategorisinde birinciliği Aleksanyan Çadır Nelli alırken, 12 yaş altı kategoride ise Batın Akçay birincilik madalyasının sahibi oldu.

Kaynak: ANKA

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