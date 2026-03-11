Muratpaşa Belediyesi'nden 2 Bin Kişilik İftar Sofrası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Muratpaşa Belediyesi'nden 2 Bin Kişilik İftar Sofrası

Muratpaşa Belediyesi\'nden 2 Bin Kişilik İftar Sofrası
11.03.2026 11:21  Güncelleme: 12:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muratpaşa Belediyesi, Engelsiz Kafe'de düzenlediği iftar programıyla 2 bini aşkın kişiyi aynı sofrada buluşturdu. Belediye Başkanı Ümit Uysal, ramazanın dayanışma ve kardeşlik ruhuna vurgu yaptı.

(ANTALYA)- Muratpaşa Belediyesi'nin Engelsiz Kafe'de düzenlediği iftar programında 2 bini aşkın kişi aynı sofrada buluştu. Belediye Başkanı Ümit Uysal, ramazanın dayanışma ve kardeşlik ruhuna dikkati çekti.

Muratpaşa Belediyesi, ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhunu, Engelsiz Kafe'de kurduğu iftar sofrasında yaşattı. Belediye personeli, mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşları ve dernek temsilcileri ile siyasi partilerin il ve ilçe örgütlerinden temsilcilerin katıldığı programda 2 bini aşkın kişi aynı sofrada buluştu.

İftar programında konuşan Belediye Başkanı Ümit Uysal, ramazan ayının toplumda birlik ve beraberliği güçlendiren önemli bir dönem olduğunu vurguladı. Katılımcılara teşekkür eden Başkan Uysal, Muratpaşa'da dayanışma ve kardeşlik ikliminin güçlenerek devam ettiğini söyledi.

Uysal, "Muratpaşa'mızda Ramazan ayının ruhuna, maneviyatına uygun barış, kardeşlik, komşuluk ve paylaşım iklimi var. Kamu hizmetlerinin kalitesi bütün ekonomik krize, bütün sıkıntılara rağmen belli bir seviyenin altına düşmez. Dayanışma içinde kol kola çocuklarımızı büyütüyoruz. Sevgi, saygı ortamında geleceğe doğru yürüyoruz" diye konuştu.

Toplumsal dayanışmanın önemine dikkati çeken Uysal, Muratpaşa'dan Türkiye'ye uzanan bir sorumluluk bilinciyle hareket ettiklerini belirterek, "Muratpaşa'mıza, Türkiye'mize, komşumuza, ailemize ve toplumun tüm kesimlerine faydalı olma azmiyle yaşamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Ümit Uysal, Güncel, İftar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muratpaşa Belediyesi'nden 2 Bin Kişilik İftar Sofrası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Santiago Bernabeu Türk futboluyla yarışıyor Santiago Bernabeu Türk futboluyla yarışıyor
E-Nabız’a bomba özellik geldi Eczane eczane gezmek sona eriyor E-Nabız'a bomba özellik geldi! Eczane eczane gezmek sona eriyor
“Kürtler tetikçi değildir“ diyen Bahçeli’ye DEM Parti’den yanıt "Kürtler tetikçi değildir" diyen Bahçeli'ye DEM Parti'den yanıt
Yer: Rize Televizyonda gördüğüne dayanamayıp silahına sarıldı Yer: Rize! Televizyonda gördüğüne dayanamayıp silahına sarıldı
Maçın hakemine ’’Hocam kul hakkı var, mübarek Ramazan ayındayız’’ diyerek tepki gösterdi Maçın hakemine ''Hocam kul hakkı var, mübarek Ramazan ayındayız'' diyerek tepki gösterdi
Azerbaycanlı milli güreşçi Hint rakibine 13 saniyede kabusu yaşattı Azerbaycanlı milli güreşçi Hint rakibine 13 saniyede kabusu yaşattı

11:40
Vali yardımcısının yasak aşk skandalında detaylar ortaya çıktı
Vali yardımcısının yasak aşk skandalında detaylar ortaya çıktı
11:24
İlber Ortaylı’dan kötü haber Fatih Altaylı sevenlerinden dua istedi
İlber Ortaylı'dan kötü haber! Fatih Altaylı sevenlerinden dua istedi
10:57
Malatya’ya kurulacak Partiot’lar geldi İşte ilk görüntüler
Malatya'ya kurulacak Partiot'lar geldi! İşte ilk görüntüler
10:38
Yine gergin başladı İBB davasının 3. gününde “el sallama“ krizi
Yine gergin başladı! İBB davasının 3. gününde "el sallama" krizi
10:12
3 kuruş için hayvanlara bunu yaptılar Bakanlık affetmedi
3 kuruş için hayvanlara bunu yaptılar! Bakanlık affetmedi
10:11
İlk kez ortaya çıktı ABD’nin uykularını kaçıracak görüntü
İlk kez ortaya çıktı! ABD'nin uykularını kaçıracak görüntü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2026 12:07:07. #.0.4#
SON DAKİKA: Muratpaşa Belediyesi'nden 2 Bin Kişilik İftar Sofrası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.