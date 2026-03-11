Muratpaşa Belediyesi\'nden 2 Bin Kişilik İftar Sofrası

(ANTALYA)- Muratpaşa Belediyesi'nin Engelsiz Kafe'de düzenlediği iftar programında 2 bini aşkın kişi aynı sofrada buluştu. Belediye Başkanı Ümit Uysal, ramazanın dayanışma ve kardeşlik ruhuna dikkati çekti.

Muratpaşa Belediyesi, ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhunu, Engelsiz Kafe'de kurduğu iftar sofrasında yaşattı. Belediye personeli, mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşları ve dernek temsilcileri ile siyasi partilerin il ve ilçe örgütlerinden temsilcilerin katıldığı programda 2 bini aşkın kişi aynı sofrada buluştu.

İftar programında konuşan Belediye Başkanı Ümit Uysal, ramazan ayının toplumda birlik ve beraberliği güçlendiren önemli bir dönem olduğunu vurguladı. Katılımcılara teşekkür eden Başkan Uysal, Muratpaşa'da dayanışma ve kardeşlik ikliminin güçlenerek devam ettiğini söyledi.

Uysal, "Muratpaşa'mızda Ramazan ayının ruhuna, maneviyatına uygun barış, kardeşlik, komşuluk ve paylaşım iklimi var. Kamu hizmetlerinin kalitesi bütün ekonomik krize, bütün sıkıntılara rağmen belli bir seviyenin altına düşmez. Dayanışma içinde kol kola çocuklarımızı büyütüyoruz. Sevgi, saygı ortamında geleceğe doğru yürüyoruz" diye konuştu.

Toplumsal dayanışmanın önemine dikkati çeken Uysal, Muratpaşa'dan Türkiye'ye uzanan bir sorumluluk bilinciyle hareket ettiklerini belirterek, "Muratpaşa'mıza, Türkiye'mize, komşumuza, ailemize ve toplumun tüm kesimlerine faydalı olma azmiyle yaşamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.