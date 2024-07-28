Muratpaşa Belediyesi Kadın Kooperatifleri Ürün Satış Mağazası'ndan 1.4 Milyon TL Kazanç Sağladı - Son Dakika
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Muratpaşa Belediyesi Kadın Kooperatifleri Ürün Satış Mağazası'ndan 1.4 Milyon TL Kazanç Sağladı

Muratpaşa Belediyesi'nin Kadın Kooperatifleri Ürün Satış Mağazası, yılın ilk 6 ayında 10 bin 398 adet ürün satışı gerçekleştirerek, 1 milyon 406 bin 692 TL kazanç sağladı. Mağazada en çok tercih edilen ürünler ise gıda ürünleri oldu.

28.07.2024 11:21
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(ANTALYA) - Muratpaşa Belediyesi'nin kadın kooperatiflerinin el emeği ürünlerinin tüketiciye doğrudan ulaştırılmasını sağlayan Kadın Kooperatifleri Ürün Satış Mağazası, yılın ilk 6 ayında 10 bin 398 adet ürün satışı gerçekleştirerek, 1 milyon 406 bin 692 TL kazanç sağladı.

Muratpaşa Belediyesi, kadınların kurduğu üretim, işletme ve girişimcilik kooperatiflerine pazarlama ve satış imkanı sağlamak için Prof. Dr. Erdal İnönü Kent Parkı'nda Kadın Kooperatifleri Ürün Satış Mağazası'nı Eylül 2022'de açtı.

İlk etapta 20 kooperatifle başlayan mağaza 33 kooperatife ulaştı. 33 kooperatifte, Ocak-Haziran 2024 döneminde 10 bin 398 adet ürünü satıldı. Rafları süsleyen el emeği göz nuru ürünlerden 1 milyon 406 bin 692 TL kazanç sağlandı. Mağazada en çok tercih edilen ürünler ise gıda ürünleri oldu.

Başkan Ümit Uysal, mağazayı oluştururken öncelikle kolay ulaşılabilir olmasına önem verdiklerini dile getirdi. Mağaza da kooperatiflere raf tahsisinin olduğu konsinye satış modelinin uygulandığını belirten Uysal, "Antalya Lokanta'mız da menüsünde bulunan erişte, tarhana, zeytin gibi yöresel lezzetlerimiz buradan temin ediyor. Artık, isteyen komşularımız Antalya Lokanta'mızda, coğrafi işaretli tavşan yüreği zeytinin tadına bakıp Kadın Kooperatifleri Ürün Satış Mağaza'mızdan bu özel zeytini alabilir" dedi.

Kaynak: ANKA

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