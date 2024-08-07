Muratpaşa Belediyesi\'nde yaşlı çift dünya evine girdi

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(ANTALYA) - Muratpaşa Belediyesi'nin yaşlı evlerinde tanışan 64 yaşındaki Gülnur Alihafızoğlu ile 79 yaşındaki Ömer Yılmaz dünya evine girdi.

Muratpaşa Belediyesi'nin 60 yaş üstü vatandaşların bir araya geldiği, çeşitli eğitim ve aktivitelerle zaman geçirdikleri yaşlı evlerinde tanışan ve zamanla bu arkadaşlıkları aşka dönüşen Alihafızoğlu ile Yılmaz hayatlarını birleştirme kararı aldı.

Mutluluğu ve enerjisiyle dikkati çeken Gülnur Alihafızoğlu, "Belediyemizin Çiftekuyular Yaşlı Evi'nde tanıştık. İsmim Gülnur hep gülerim, Ömer Bey benim gülüşüme aşık olmuş. Önce bu yaşta aşk olmaz dedim ama iki yılda beni ikna etti. Bugün dünya evine girdik. Çok mutluyum" dedi.

Yılmaz ise "Çok mutluyum. Hiç vazgeçmedim. Bugün 'Evet' dedik" diye konuştu.

Yaşlı evleri sakinlerinin de katıldığı sade bir törenle mutluluğa "Evet" diyen çifte, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın tebrik mesajını ileten nikah memuru, aile cüzdanını teslim etti.