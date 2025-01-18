Muratpaşa Belediyesi'nden Ebeveyn Atölyesi - Son Dakika
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Muratpaşa Belediyesi'nden Ebeveyn Atölyesi

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Muratpaşa Belediyesi, 0-6 yaş arası çocukları olan ebeveynler ve anne-baba adayları için Ebeveyn Atölyesi'ni hayata geçirdi. Atölye, çocuk gelişimini destekleyen uzman eğitimleri ile ebeveynlere önemli bilgiler sunuyor.

18.01.2025 10:17  Güncelleme: 10:24
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(ANTALYA) - Muratpaşa Belediyesi, anne ve baba adaylarının doğum sürecinden itibaren çocuklarının kritik gelişim dönemlerini doğru takip edebilmesi ve yönetebilmesi için Ebeveyn Atölyesi'ni hayata geçirdi.

Muratpaşa Belediyesi'nin 0-6 yaş arası çocuğu olan ebeveynlere ve anne-baba adaylarına yönelik hazırladığı Ebeveyn Atölyesi, çocukların erken dönem alışkanlıklarını ve psikososyal gelişimlerini desteklemeyi hedefliyor. Eğitimlerde, ebeveyn-çocuk iletişiminden konuşma becerilerine, beslenmeden tuvalet alışkanlıklarının kazandırılmasına, oyun becerilerinden korku ve kaygı yönetimine kadar pek çok konu uzman psikologlar tarafından ele alınıyor. Toplumda doğru bilinen yanlışlarla ilgili farkındalık da yaratılıyor.

Psikolog Asya Bağcı, atölyenin temel amacının katılımcılara çocuk gelişiminin kritik noktalarında nasıl hareket etmeleri gerektiğini öğretmek olduğunu vurguladı. Bağcı, "Ebeveynlerimiz genellikle bazı süreçlerde kaygı duyuyor. 'Bu noktada ne yapmalıyız, bir uzmana mı gitmeliyiz' gibi sorulara yanıt bulmak için buradayız. Atölyemizde bu konulara kapsamlı bir şekilde değiniyoruz" dedi.

Atölyeye katılan bir çocuk annesi Gizem Alanyalı, programı Muratpaşa Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından gördüğünü ve hemen başvurduğunu söyledi. Alanyalı, "Bebeğimin gelişimine katkı sağlamak için bu atölyeye katıldım. Psikolojik danışmanlar bize çok değerli bilgiler sundu" ifadelerini kullandı.

Bir diğer katılımcı Dilek Çelik ise "Uzmanların ilgisi ve hassasiyeti harikaydı. Çok değerli bilgiler edindik, iyi ki gelmişim" diye konuştu.

Başvuru için Turunç Masa

Atölyeye katılmak isteyen ebeveynler, 444 80 07 numaralı Turunç Masa hattını arayarak başvurularını tamamlayabilecek. Uzman psikologlar, başvuru sonrasında birebir iletişim kurarak sürece ilişkin detaylı bilgi sunuyor.

Muratpaşa Belediyesi\'nden Ebeveyn Atölyesi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Muratpaşa Belediyesi'nden Ebeveyn Atölyesi - Son Dakika

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