Muratpaşa Belediyesi'nden Eğitim Gündemi Üzerine Forum - Son Dakika
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Muratpaşa Belediyesi'nden Eğitim Gündemi Üzerine Forum

Muratpaşa Belediyesi, 'demokratik ve kalkınmış bir Türkiye' hedefiyle Forum Muratpaşa serisine eğitim konusuyla başlıyor. Forum, 18 Eylül'de gerçekleşecek ve önemli konuşmacılar katılacak.

17.09.2024 11:11  Güncelleme: 12:20
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(ANTALYA)- Muratpaşa Belediyesi'nin, "demokratik ve kalkınmış bir Türkiye" hedefiyle başlattığı çözüm odaklı buluşma serisi Forum Muratpaşa, eğitim gündemiyle başlıyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Prof. Dr. Erhan Erkut ve Prof. Dr. Rıfat Okçabol'un konuşmacı olacağı forum, 18 Eylül Çarşamba günü saat 16.00'da Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek.

Muratpaşa Belediyesi'nin, "demokratik ve kalkınmış bir Türkiye" hedefiyle başlattığı çözüm odaklı buluşma serisi Forum Muratpaşa, eğitim gündemiyle başlıyor. Belediye Başkanı Ümit Uysal, Forum Muratpaşa'nın Türkiye, dünya ve şehirlerde yaşanan sorunlara odaklanan ve daha iyi bir yaşamın olanaklarını tartışan bir buluşma olduğunu belirtti. Uysal, gıda krizinden iklim değişikliğine, göç ve mülteci sorunlarından yoksulluğa kadar birçok küresel meseleyi ele alacak forumların, yıl boyunca süreceğini vurguladı. Nihai amacın, "demokratik ve kalkınmış bir Türkiye" olduğunu ifade eden Uysal, ilk forumun "Türkiye'de eğitim çıkmazı" üzerine olacağını açıkladı.

Moderatörlüğünü gazeteci-yazar Meliha Okur'un yapacağı forumda, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve partisinin "gölge kabinesinde" Milli Eğitim Bakanı görevini üstlenen Suat Özçağdaş, Prof. Dr. Erhan Erkut ve Prof. Dr. Rıfat Okçabol konuşmacı olarak yer alacak. Özçağdaş, konuşmasında Türkiye'nin eğitim sistemindeki çok boyutlu sorunlara karşı yeni kurumsal yaklaşımlar ile bilim temelli, aydınlanmacı politikalar ve uygulamalardan bahsedecek. Prof. Dr. Rıfat Okçabol ise laik ve bilimsel eğitimin nasıl olması gerektiğini tartışacak. Prof. Dr. Erhan Erkut, "Eğitimin Geleceği, Geleceğin Eğitimi" başlıklı konuşmasında, dünyada ve Türkiye'de eğitimde değişimin öncü modellerine dair örnekler sunacak. Ayrıca, ikinci sunumunda Erkut, yakın gelecekte eğitimi dönüştürecek yapay zekanın rolüne odaklanacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Muratpaşa Belediyesi'nden Eğitim Gündemi Üzerine Forum - Son Dakika

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