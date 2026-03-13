Muratpaşa'da "Kadın Bestekarlar Türk Sanat Müziği Konseri"

(ANTALYA)- Muratpaşa Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, belediyenin konferans salonunda düzenlenen "Kadın Bestekarlar Türk Sanat Müziği Konseri" ile sanatseverlerle buluştu.

Türk Sanat Müziği Korosu, Muratpaşa Belediyesi Konferans Salonu'da sanatseverlerle buluştu. Tamamı kadınlardan oluşan koro, Türk sanat müziği repertuvarında önemli bir yere sahip kadın bestekarların eserlerini seslendirdi.

Konserde; "Kuş Olup Uçsam", "Bir Emele Bin Ah", "Altın Tasta Gül Kuruttum", "Akşam Oldu Hüzünlendim", "Hüsranla Gönül Hep İnler", "Gümüş Tellerle Örsem" ve "Ruhumda Neşe" gibi Türk sanat müziğinin seçkin eserleri yorumlandı. Saz sanatçılarının eşliğinde seslendirilen eserler, izleyicilerden büyük beğeni topladı.