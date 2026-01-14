Muratpaşa'da "Kıbrıs Liderleri" Temalı Fotoğraf Sergisi - Son Dakika
Muratpaşa'da "Kıbrıs Liderleri" Temalı Fotoğraf Sergisi

14.01.2026 11:08  Güncelleme: 12:04
Muratpaşa Belediyesi, Türk Kültür Derneği Antalya Şubesi iş birliğiyle Rauf Denktaş ve Dr. Mustafa Küçük'ün anısına 'Kıbrıs Liderleri' temalı bir fotoğraf sergisi düzenledi. Sergide her iki liderin Kıbrıs Türk halkı için önemi vurgulandı.

(ANTALYA) - Muratpaşa Belediyesi, Türk Kültür Derneği Antalya Şubesi iş birliğiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın 14'üncü, KKTC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Dr. Mustafa Küçük'ün ise 42'nci ölüm yılında Fikret Otyam Sergi Salonu'nda "Kıbrıs Liderleri" temalı bir fotoğraf sergisi düzenledi.

Muratpaşa Belediyesi ile Türk Kültür Derneği Antalya Şubesi iş birliğiyle hayata geçirilen "Kıbrıs Liderleri" temalı bir fotoğraf sergisinin açılışında belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile Türk Kültür Derneği Antalya Şubesi yöneticileri yer aldı.

Sergide her iki liderin de Kıbrıs Türk halkı için taşıdığı tarihi önem ve KKTC'nin özgürlük mücadelesine katkıları bir kez daha anıldı.

Muratpaşa Belediyesi'nin ev sahipliğinde açılan sergi, fotoğraflarla iki önemli liderin yaşamlarını ve Kıbrıs davasına katkılarını konu alıyor.

Kaynak: ANKA

