Muratpaşa Belediyesi'nden Öğretmenler Günü Kutlaması

(ANTALYA)- Muratpaşa Belediyesi, bünyesinde görev yapan öğretmenler için 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel bir kutlama organizasyonu düzenledi. Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın da katıldığı etkinlikte öğretmenlere tek tek çiçek takdim edildi.

Muratpaşa Belediyesi, kreşleri, ortaöğretim destek eğitim merkezleri, üniversiteye hazırlık kursu MURGEM, hobi ve sanat kursları ile spor okulları aracılığıyla her yaştan bireye hizmet sunuyor. Burada görev yapan öğretmenlere özel bir organizasyon düzenlendi. Başkan Yardımcısı İsa Güzel, yaptığı konuşmada, Muratpaşa Belediyesi'nin eğitim alanındaki yatırımlarına dikkat çekerek, "Kreşten üniversite hazırlığına ve yetişkin eğitimine kadar her alanda öğretmenlerimiz görev yapıyor. Buz pateni ve güzel sanatlar gibi farklı alanlardan meslek eğitimlerine kadar pek çok branşta halkımıza hizmet sunuyoruz. Eğitimde fırsat eşitliğini yakalayamayan çocuklarımıza ve vatandaşlarımıza her türlü desteği vermeye devam edeceğiz" dedi.

Başkan Yardımcısı Oya Kansu ise öğretmenleri tebrik ederek, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ışığında daha nice Öğretmenler Günü'nü birlikte kutlayacağız" ifadelerini kullandı ve öğretmenlere çiçeklerini takdim etti.